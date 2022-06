Zanardi (FdI): “Continueremo a migliorare la qualità di vita nelle frazioni. A Borgotrebbia vanno riviste le corse dei bus”

In questi anni l’amministrazione Barbieri ha sempre dimostrato grande interesse per le frazioni della nostra città. E continueremo a farlo per i prossimi cinque anni se i cittadini ci riconfermeranno la loro fiducia.

Tra le varie istanze che Fratelli d’Italia ha raccolto, e che ci impegneremo a portare avanti, quella dei cittadini di Borgotrebbia in relazione al ripristino di alcune corse e fermate del bus.

In particolare, lavoreremo con impegno per consentire ai cittadini della zona che risiedono oltre il cavalcavia sulla autostrada A21 (tra le strade Camposanto vecchio e dell’Aguzzafame) di potersi spostare con i mezzi pubblici con maggiore facilità, senza essere costretti a percorrere a piedi il tratto di strada che li divide dalla prima fermata, considerando che, soprattutto in inverno, questo crea tantissimi disagi, ed incrementando le corse.

L’attenzione per questo tema sarà altissima, auspicando che finalmente possa risolversi questo problema.