Pierluigi Bersani per Piacenza Coraggiosa: sabato 4 giugno in Largo Bacciocchi

E’ tutto pronto per l’iniziativa pubblica di Piacenza Coraggiosa, ecologista e solidale con l’onorevole Pierluigi Bersani e il direttore del sito di informazione Fanpage.it, Francesco Cancellato, prevista dalla lista di sinistra a sostegno di Katia Tarasconi sindaca in un luogo del tutto particolare.

L’appuntamento è per sabato 4 giugno alle ore 10:00 in largo Bacciocchi, “una delle porte di ingresso alla nostra città, che si apre su Milano, tra due scuole, per guardare al futuro, di fronte a palazzo Farnese, uno dei simboli culturali della città e in un marciapiede-simbolo di accessibilità e verde intelligente” spiega la lista Piacenza Coraggiosa in una nota.

L’ex ministro piacentino sarà intervistato dal direttore di Fanpage, Francesco Cancellato su temi “glocali”, ossia quelle questioni che vanno dal locale al globale per “un progetto di centrosinistra di governo della città che prenda spunto dal ruolo e dalla storia di Piacenza rispetto al suo territorio, all’Italia e al mondo. Una città – conclude Coraggiosa – che si inizia a delineare a partire dal voto a Coraggiosa del 12 giugno, per una Piacenza che guarda al futuro con consapevolezza delle sfide da affrontare e convinzione dei propri mezzi”.

FRIENDS FOR LIFE: SPORT E SOLIDARIETA’

E sempre sabato 4 giugno dalle ore 18:30 al campo comunale di via Pavia (quartiere Infrangibile) il gruppo del calcio dilettanti Friends for life, nato in piena pandemia per andare incontro a chi è stato colpito duramente dalla crisi, organizza una serata conviviale per raccogliere fondi per scopi solidaristici del gruppo. All’iniziativa hanno garantito la partecipazione candidate e candidati di Piacenza Coraggiosa