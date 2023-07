Zandonella (Lega): “In arrivo cinque nuovi supermercati, la vera giunta si è svelata alla città”

A seguito dell’approvazione, da parte della giunta comunale di Piacenza, del piano immobiliare che porterà alla costruzione di cinque nuovi supermercati nella città capoluogo, interviene il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella: “Per molti anni, in modo maldestro e non veritiero, la precedente giunta di centrodestra veniva accusata da vari componenti della sinistra piacentina di essere la “giunta dei supermercati”, cosa che nei fatti si è dimostrata falsa: anzi, orgogliosamente era stata votata, con coraggio, una moratoria commerciale, sulla quale tra l’altro deve ancora esprimersi il Consiglio di Stato.

“Ora invece, dopo un solo anno di mandato ed a dispetto di quanto promesso in campagna elettorale, la giunta di centrosinistra a guida Tarasconi si guadagna a pieno titolo questa descrizione: cinque supermercati in un solo colpo sono un vero e proprio record nella nostra città”.

“Promesse non rispettate sul consumo di suolo”

“Basta una rapida ricerca sul web – continua il consigliere leghista – per leggere dichiarazioni dell’attuale Sindaco – quando ancora non lo era – come “L’ambiente ci sta particolarmente a cuore e abbiamo la volontà di porre uno stop al consumo di suolo”. Ancora una volta Tarasconi e la sua giunta tradiscono i piacentini, facendo l’esatto opposto di quanto promesso in campagna elettorale. Di questo non siamo stupiti, perchè abbiamo visto altre giravolte, come quella di non voler assolutamente aumentare le tasse, provvedimento che invece è stato tra i primissimi presi dall’attuale maggioranza”.

“Come noto Piacenza è già satura di una certa tipologia di commerciale e questa decisione continuerà ad affossare sempre più i piccoli negozianti che resistono, sia in centro storico, che in altri quartieri della città. Le briciole di investimento a favore del centro storico, sventolate come una gran vittoria, resteranno purtroppo briciole: quello che invece rimarrà alla Piacenza del futuro sarà nuovo cemento, ulteriore consumo di suolo e 13 mila mq in più di supermercati. I piacentini giudicheranno”.