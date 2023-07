Videosorveglianza, dal governo 400 mila euro per sei comuni e due Unioni del Piacentino

È stata pubblicata la graduatoria definitiva delle domande di ammissione al finanziamento del Ministero dell’Interno per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana per l’anno 2022.

Dei 16 Enti Locali di questa provincia partecipanti al bando, 6 Comuni e 2 Unioni di Comuni, previa istruttoria di questa Prefettura-Utg e parere favorevole del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, si sono aggiudicati i fondi ministeriali per complessivi 400 mila euro: Cortemaggiore, Monticelli d’Ongina, Ottone, Pianello Val Tidone, Pontenure, Unioni Bassa Valtrebbia e Valluretta e Valnure Valchero.

Come noto, la videosorveglianza è ormai da tempo divenuta strumento strategico per la prevenzione e il contrasto alla microcriminalità diffusa e ai reati predatori come furti, rapine, scippi, spaccio di sostanze stupefacenti, risse, aggressioni nonché danneggiamenti dell’arredo urbano.

La graduatoria è consultabile sul sito ministeriale al link https://www.interno.gov.it/it/notizie/36-milioni-euro-comuni-realizzazione-478-progetti-videosorveglianza.