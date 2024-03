8 marzo 2024, Pisaroni Cgil Piacenza: “Donne penalizzate, molte lasciano il lavoro per la famiglia” – AUDIO

8 marzo 2024, Stefania Pisaroni Cgil Piacenza: “Donne penalizzate sul lavoro, molte devono lasciarlo per la famiglia”. Lo ha detto a Radio Sound la referente coordinamenti donne dell’organizzazione sindacale del territorio in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

“Qualcosa sta migliorando dopo il periodo del Covid, ma le donne sono ancora penalizzate sul posto di lavoro rispetto agli uomini. C’è ad esempio il problema legato alle assunzioni a tempo indeterminato. E’ una problematica persistente, sono modalità che bisogna assolutamente rivedere. Ovviamente serve un intervento legislativo. Serve rafforzare le politiche di lavoro delle donne”.

C’è questo trend in continua crescita di mamme che devono lasciare il posto di lavoro per accudire i figli

“Sì è ancora un problema radicato. In particolare perché la condizione familiare legata a figli o anziani, prevalentemente ricade sempre sulle spalle delle donne. Sono tante quelle che rinunciano al lavoro per questi motivi”.

Ora c’è questa intesa sottoscritta dalle organizzazioni sindacali e la parte datoriale del documento che andrà a integrare i contratti di lavoro nella parte di tutela delle donne. “Sono delle linee guida per le donne del territorio piacentino che vanno a integrare o i contratti nazionali già esistenti oppure creano le condizioni per dare maggiori tutele e diritti alle donne, soprattutto in ambito lavorativo. Le tematiche si concentrano in particolare sulla qualità del lavoro”.

