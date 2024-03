Piacenza – Legnano, i biancorossi non possono fare sconti

Il Piacenza di Rossini ha raccolto 7 punti nel trittico di campionato che ha caratterizzato la passata settimana, eppure al rientro negli spogliatoi di Palazzolo i volti dei giocatori biancorossi esprimevano tutto fuorché soddisfazione. E’ vero il Piacenza è andato tante volte vicino alla vetta, senza però riuscire mai realmente a raggiungerla, però anche dal pari di domenica scorsa sono emersi diversi dati positivi: Silva e compagni sono ancora assolutamente in corsa per la vittoria finale. La leadership dista tre lunghezze e due posizioni. Rimangono 8 partite da qui a fine stagione. 24 punti che possono ribaltare tutto. La volata finale è cominciata: domenica al “Garilli” arriva il Legnano.

I biancorossi devono ancora una volta fare i conti con le assenze

Purtroppo dall’infermeria ci sono ancora cattive notizie per il Piacenza che da questo punto di vista è stato ben poco fortunato in questa stagione. Il centrocampista Andreoli ha riportato una lesione al menisco e una parziale lesione al crociato del ginocchio. Realisticamente è complicato rivederlo in campo in questa stagione. Problemi anche per la giovane promessa Bassanini: strappo ai muscoli dell’addome e dell’anca. In questo caso si spera di riaverlo a disposizione per le ultime partite. L’unica buona notizia arriva sul fronte Gerbaudo: il giocatore sarà a disposizione di Rossini.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Napoletano, Somma, Silva, Iob, Ndoye, Bachini, Corradi, Kernezo, D’Agostino, Marquez. All Rossini.

Somma e la difesa biancorossa: le parole dell’ospite di “Caffè biancorosso”

Legnano, una squadra in grande difficoltà

Gli ospiti vivono grandi difficoltà: un solo punto nelle ultime 7 partite ed una situazione di classifica a dir poco complicata che li vede al terzultimo posto. Scudieri è stato esonerato a metà ottobre, al suo posto è arrivato Rambaudi che però ha guidato la squadra giusto per una manciata di partite. Zattarin ha preso così il timone, ma senza dare troppe certezze. Ad inizio febbraio è stato sostituito da Liguori, il quarto allenatore della stagione che sta convincendo poco, almeno in termini di punti: ne è arrivato solo uno sotto la sua gestione. I lilla sono in piena zona play out e vedono anche lo spettro della retrocessione diretta. Arriveranno al “Garilli” con l’obiettivo di cercare di ripetere il colpaccio dell’andata per incamerare punti preziosi in chiave salvezza, il Piacenza però non potrà fare sconti.

30a giornata di campionato di serie D girone B, domenica 10 marzo, ore 14:30

Piacenza – Legnano DIRETTA SU RADIO SOUND

Ponte San Pietro – Caldiero Terme

Varesina – Pro Palazzolo

Villa Valle – Arconatese

Real Calepina – Desenzano

Casatese – Tritium

Brusaporto – Crema

Castellanzese – Club Milano

Ciserano – Caravaggio

Clivense – Folgore Caratese

La classifica

Varesina 57; Caldiero Terme 55; Piacenza 54; Arconatese 53; Pro Palazzolo 51; Desenzano 47; Brusaporto 46; Villa Valle 45; Casatese e Caratese 40; Club Milano 38; Caravaggio e Clivense 36; Ciserano 35; Calepina e Castellanzese 31; Tritium 27, Legnano 26; Crema 24: Ponte San Pietro 18

La “volata finale” del Piacenza

Domenica 17 marzo, ore 14:30 Crema – Piacenza

Domenica 24 marzo, ore 14:30 Piacenza – Ponte San Pietro

Giovedì 28 marzo, ore 14:30 Caldiero Terme – Piacenza

Domenica 7 aprile, ore 15.00 Brusaporto – Piacenza

Domenica 14 aprile, ore 15:00 Piacenza – Clivense

Domenica 21 aprile, ore 15:00 Castellanzese – Piacenza

Domenica 28 aprile, ore 15:00 Piaecnza – Real Calepina

Domenica 5 maggio, ore 15:00 Varesina – Piacenza