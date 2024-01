Rottofreno, il sindaco Galvani: “Nel 2024 pronti il nuovo palazzetto dello sport e la nuova piscina” – AUDIO

“Un anno molto impegnativo”. Così Paola Galvani, sindaco di Rottofreno, commenta il 2023.

“Molto impegnativo soprattutto dal punto di vista delle spese correnti perché abbiamo dovuto affrontare rincari per quanto riguarda le materie prime, quindi gli aumenti delle bollette, abbiamo dovuto far fronte a importi davvero importanti. Il Comune di Rottofreno ha circa 600 mila euro di spese relative a luce e gas e quindi togliere questi importi così importanti con tutti i rincari dal titolo 1…insomma sono spese molto impegnative. Però comunque siamo un comune solido, con un bilancio molto a posto, quindi siamo riusciti a far fronte a questi rincari senza chiedere ai cittadini nulla in più rispetto agli anni precedenti. Insomma siamo riusciti a far fronte con le nostre risorse e di questo sono molto contenta”.

Quali sono gli obiettivi per il 2024?

“Noi abbiamo obiettivi molto concreti. Nel 2024 riusciremo ad aprire la nuova piscina comunale, impianto che il nostro comune attendeva da oltre trent’anni. E’ stato un anno di grande lavoro, il 2024 vedrà la luce la nuova piscina ma anche il palazzetto a servizio della scuola elementare di via Serena. Il bando per la ricerca dei gestori di bar e piscina sarà pubblicato tra fine gennaio e inizio febbraio, invece a fine febbraio avremo anche la conclusione dei lavori del palazzetto sportivo: una struttura che sarà a servizio della scuola fino alla chiusura dell’orario didattico, circa le 16,30, per poi essere messo a disposizione delle associazioni”.