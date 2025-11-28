A Palazzo Gotico l’applauso di Piacenza alle sue eccellenze sportive – FOTO

A Palazzo Gotico l’applauso di Piacenza alle sue eccellenze sportive. Qua sotto l’elenco completo.
- ATLETICA CINQUE CERCHI
Medaglie regionali
Under 16
Premio individuale:
- LUCA PANNI – 2° salto con l’asta Indoor, 3° salto con l’asta Outdoor
Premio di squadra:
- 3° SQUADRA AI REGIONALI DI SOCIETÀ: Chiodaroli Letizia – Morales Giulia – Finetti Valentina- Gropelli Giorgia- Gjuzi Erma – Vittoria Gallazzi – Ranzani Sveva – Rantier Sophie – Pagani Viola – Guasconi Margherita – Malaspina Anna – Marroni Eleonora – Sema Kleisa – Trabacchi Alessia – Bertoni Rachele – Peverada Aurora
U18 – allievi/e
Premi individuali:
- MILA SANTI 1° 400 m Indoor
- ALICE PANSINI 2° salto triplo Indoor e Outdoor, 3^ salto in lungo Indoor
- SARA GRIZIOTTI 3° salto con l’asta Indoor
- NICOLA PANNI 3° salto in lungo Indoor
U20 – juniores
- FRANCESCO TERZONI 2° salto triplo e salto in lungo indoor
- RICCARDO LO PRESTI 3° salto in lungo indoor
- CHIARA OLIVIERI 3° salto triplo indoor
Finalisti campionati italiani:
- LUCA PERETTI 5° Campionati italiani Allievi indoor: primatista provinciale 400 m indoor, 400 m outdoor e 400 m ad ostacoli.
- AGATA GREMI 4° Campionati italiani assoluti lancio del martello e 2° Challenge assoluto
- NORBERTO FONTANA 2° Challenge Assoluto lancio del giavellotto, 7° Campionati italiani lanci invernali e nuovo primato provinciale
- DANIELE CIGHETTI finalista Campionati italiani promesse U23 lancio giavellotto
- PAOLO ZANETTI finalista Campionati italiani Master
- PAOLO MAZZOCCONI 3° Europei Master
- ATLETICA PIACENZA
CAMP. ITALIANI UNIVERSITARI
- 1° CESENA LORENZO sui 400hs in 52.03
CAMP. REGIONALI ASSOLUTI e PROMESSE INDIVIDUALI INDOOR
- 1° FAVARI MATTIA 60 piani in 6.81
- 1° ZANELLI FRANCESCA 800 in 2:35.89
CAMP. REGIONALI INDIVIDUALI PROMESSE INDOOR
- 1° VISIGALLI KIRILL Lungo con 6.53 metri
CAMP. REGIONALI INDIVIDUALI OUTDOOR PROMESSE
- 1° VISIGALLI KIRILL Lungo con 6.73 metri –
CAMP. REGIONALE INDIVIDUALI OUTDOOR ALLIEVI
- 1° CORRINI GIORGIO Lancio del martello 5kg con 49.62 metri
CAMP. REGIONALI OUTDOOR PROVE MULTIPLE RAGAZZI
- 1° PEROTTI MILO Tetrathlon A con 2763 punti – 1° Salto in Alto con 1,60
CAMPIONATI DI SOCIETA’ REGIONALI – PROVE MULTIPLE A SQUADRE RAGAZZI
- 1° ATLETICA PIACENZA con i seguenti atleti: (Millione-Lepri-Sverzellati-Perotti-Cremona-Campanelli): PREMIO DI SQUADRA
- BAKERY BASKET PIACENZA UNDER 14 – Argento ai regionali X3 di pallacanestro
Raffaele Accorsi, Simone Annoni, Tiziano Ferrari, Leonardo Padrini, Marcello Zangrandi: PREMIO DI SQUADRA
- BOTTI MASSIMO – Campione di Polonia nel maggio di quest’anno con il LUBLINO BOGDANKA LUK, sulla cui panchina ha vinto in primavera il suo primo trofeo europeo da allenatore: la Challenge Cup.
(Ritira il figlio Daniele)
- BRACCHI MARTINA– Classe 2002, in questo campionato veste la maglia della Omag Mt – Consolini Volley di San Giovanni in Marignano in serie A1, ma questa sera Piacenza celebra le ripetute convocazioni nella nazionale femminile di pallavolo per Martina Bracchi.
(Ritira il padre Marco)
- CALYPSO NUOTO PINNATO
Campionato italiano nuoto pinnato in piscina e in acque libere: 11 medaglie e 7° posto generale
Categoria Agonistica – Premi individuali:
- Pietro Zanelli – Pluricampione italiano
- Bice Cavallini – argento agli Assoluti –
- Alessandro Vedovelli – plurimedagliato agli Italiani
- Francesca Sala – due medaglie agli Italiani
- Christel Chiapponi, campionessa italiana dei 400 di categoria e bronzo nel fondo
- Mattia Bazzoni – bronzo di categoria nelle gare di fondo
- STAFFETTA – Grana Matilde, Basiola Matilde, Zangrandi Enrico, Guglielmetti Kevin, Fantoni Samuele, Fantoni Nicolo, Boutchich Ilias, Capellini Andrea: PREMIO DI SQUADRA
MASTER
Medagliati agli Italiani in piscina e acque libere
- Tortis Vincenzo
- Basiola Filippo
- Bazzani Stefano
- Baldini Lorella
- Miccichè Andrea
- STAFFETTA: (rappresentata da Calza Paola) – MEDAGLIA DI SQUADRA
APNEA
- RAIMONDI UMBERTO Medagliato Italiani Assoluti
- CIRCOLO PETTORELLI
- ANDREA BOSSALINI – Oro Giochi Mediterraneo Under 17 Spada a Squadre
- SQUADRA MASCHILE SPADA: Promozione in serie A2 – Tommaso Bonelli,
Francesco Curatolo, Andrea Polidoro e Alvaro Ibanez: PREMIO DI SQUADRA
- SQUADRA FEMMINILE SPADA: Promozione in B1 – Camilla Parenti, Irene Cecchet, Marianna Mari e Vera Perini: PREMIO DI SQUADRA
- FGCI Federazione italiana gioco calcio
- SELEZIONE PROVINCIALE PIACENZA UNDER 14 –
Campione regionale – vince il Torneo delle Province.
Aiello Tommaso, Amodeo Joshua, Atiwi Adam, Barani Alessandro, Battini Tommaso, Belli Mattia, Belmir Jad, Beoni Filippo, Bragalone Gabriele, Burgazzoli Tommaso, Castignola Alessandro, Cravedi Marco, De Rosa Vincenzo, Falciglia Matteo, Figlios Federico, Gardella Andrea, Guglielmetti Edoardo, Mastroianni Alessio, Nicolenco Rafael, Tutino Matteo. Staff: Dolcetti Riccardo, Fioreni Davide, Emanuelli Alberto, Borella Danilo, Boiocchi Stefano, Maffini Gianmarco, Taranti Luciano): PREMIO DI SQUADRA
- SELEZIONE PROVINCIALE PIACENZA UNDER 16
Campione regionale – vince il Torneo delle Province.
Arfini Tomas, Bandini Daniele, Bignamini Filippo, Bedotti Christian, Boni Federica, Caramatti Leone, Casale Alessandro, Castiello Gennaro, Dellagiovanna Riccardo, Devoti Pietro, Di Santo Elia, Lombardo Denis, Martini Riccardo, Monti Diego, Oliviero Fabio, Oumnia Nizar, Sprega Filippo, Tagliaferri Riccardo, Zerbini Riccardo Wahbi Anass. Staff: Alberti Giovanni, Scabini Mattia, Groppi Matteo, Taranti Luciano, Bergami Roberto, Serratore Alessandro): PREMIO DI SQUADRA
- KARATE PIACENZA
EVA DALLAVALLE – vice campionessa italiana – categoria under 18 – 53 kg –
- LORENZO LAZZARI
Ginnasta piacentino in forza a Ginnastica Sampietrina Seveso
Settimo classificato in finale nazionale a corpo libero categoria junior 2
- NINO BIXIO NUOTO
FABIO RICCI – Argento ai Campionati Regionali di Lombardia nei 100 mt sl – cat. Junior
- PIACENZA SCACCHI – Promozione in serie A1 (Mauro Tirelli, Massimo Bonadè, GIUSEPPE Tencati, Giretti Kanev Jasen, Nikola Nikolovski): PREMIO DI SQUADRA
- RM VOLLEY
KAILA SIMEONOV – convocata Nazionale italiana Under 16 Volley Campionati Europei
- ROSSI LEO – Campione Europeo Basket Nazionale Italiana – FISDIR e campione italiano con il Sassuolo
- SASSI THOMAS – JUDO SHIAI
Bronzo Campionati italiani Lotta libera di categoria – vicecampione italiano judo cat 60 kg – Argento al Campionato Italiano Assoluto di Lotta Libera –
- TENNIS CLUB DI BORGOTREBBIA
- SQUADRA MASCHILE – PROMOZIONE IN SERIE A2: Peter Gojowczyk, Gergely Madarasz, Alessandro Sartori, Luca Galazzetti, Francesco Mazzoni, Giuseppe Schiavi, Andrea Bolla, Lorenzo Frigerio, Gianluca Beghi – PREMIO DI SQUADRA
- RICCARDO SARTORI – Campione italiano Under 12 –
- TESIO MAURIZIO – 6 ori e 2 argenti International Wing Chun Competition – PREMIO INDIVIDUALE
- VITTORINO DA FELTRE
NUOTO
- CORNELLI GIOVANNI – Campionati regionali: oro e titoli nelle gare 100 e 200 dorso
- PILLA MATTEO – Campionati regionali estivo: oro e titolo 100 e 200 dorso
- BONINI LUDOVICA – Campionati regionali estivo: oro e titolo regionale 50 rana
- BARBAZZA ALESSANDRO – Campionati regionali invernali: Argento 100 dorso
NUOTO PINNATO
· ALBASI RICCARDO – Convocato in nazionale e partecipazione ai Campionati Europei oltre a vari titoli italiani
· BOIARDI ILARIA – Argento 100 pinne – Campionati italiani assoluti estivi nuoto
PREMI DI SQUADRA
- STAFFETTA MONOPINNA titolo italiano assoluto 4×100: Albasi Riccardo – Pietralunga Marco – Rossi Sebastiano – Rancati Andrea
- STAFFETTE NUOTO PINNATO: Galeazzi Ginevra, Sebastiani Gaia, Lombardi Amelia, Zangrandi Marta, Boiardi Ilaria, Brambilla Letizia, Cosenza Sofia, Malchiodi Elisa, Laanaia Yassine, Zangrandi Alessandro).
NUOTO MASTER
- Magnani Marta
- Ambra Nicolini*:
- PREMIO DI SQUADRA (nessun nome)
TRIATHLON
- TANIA MOLINARI – Triathlon medaglia d’argento Campionati nazionali Duathlon sprint
CANOTTAGGIO
- LEONARDO GHIONI E GEMMA GHINELLI – Campionati italiani universitari – argento nel doppio misto insieme: PREMIO DI SQUADRA
TENNIS TAVOLO
- ATTILIO PERAZZI oro ai regionali di doppio maschile
- YAMA ARASHI
- GAIA PAPPATERRA – Cadetti – Pointfight -60 kg – medaglia di bronzo ai MONDIALI WAKO a Budapest.
CAMPIONI ITALIANI 2024-2025:
- EDOARDO FERRARI – Cadetti – Light-Contact – 37 kg
- MATILDE CUTAIA – Cadetti – Pointfight -50 kg
- LAYLA EL HAYEK – Cadetti – Pointfight/Light-Contact/Kick-Light -55 kg (Tre Titoli)
- NICOLÒ GUARNIERI – Cadetti – Pointfight -47 kg
- ALESSANDRO DALLAVALLE – Cadetti – Light-Contact -63 kg
- SOMAYA EL HAYEK – Junior – Light-Contact -60 kg
- GEORGIANA MULEA – Junior – Kick-Light +70 kg