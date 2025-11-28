Volley, Serie B2 – Con Certosa sarà sfida tra formazioni under: la Nordmeccanica pronta alla trasferta pavese

Uno scontro tra pari nell’ottava giornata di campionato nel girone E di Serie B2: la Nordmeccanica VAP si prepara alla sfida con un’altra formazione under, il Certosa Volley, in un sabato (partita al via alle 21 alla Palestra Comunale di Certosa) alla ricerca di continuità.

La Academy nell’ultima sfida con la Polisportiva I Care ha incassato la prima vittoria stagionale al culmine di una prestazione piuttosto importante di tutte le interpreti: una gara lunga ed impegnativa condotta fino al tiebreak vinto per 15-13 per due punti al cospetto di un’avversaria della parte sinistra della classifica. Un successo che alza la barra del morale in casa VAP dove l’attenzione deve restare alta di fronte alla prossima sfida.

Certosa finora è rimasta a secco di punti nel girone ma, proprio come VAP, ha dalla sua la grande imprevedibilità di una formazione giovanissima che si mette alla prova in un campionato nazionale: la trasferta pavese quindi non va affatto presa sottogamba e dovrà richiedere alla Nordmeccanica un’altra prova corale per inseguire altri punti.

