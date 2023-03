Accoltellato nei pressi di viale Dante, due persone denunciate e bar “sospeso” per dieci giorni

Continua l’attività di prevenzione della Polizia di Stato finalizzata ad arginare fenomeni che minano l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Questore di Piacenza, Ivo MORELLI, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S, tramite la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, ha disposto il provvedimento di sospensione per 10 giorni di un locale in via Dante. La sospensione dell’attività è stata predisposta dopo una serie di controlli della Polizia di Stato: numerosi episodi avvenuti dall’inizio del 2023, infatti, hanno permesso di accertare che il locale è un luogo abituale di aggregazione di soggetti con precedenti penali per spaccio, reati contro il patrimonio e altro.

Da ultimo, lo scorso 24 febbraio la polizia era intervenuta in Via Scarabelli, angolo Via IV Novembre. In quel punto vi era un giovane di nazionalità straniera, accasciato sul marciapiede a seguito di una ferita da arma da taglio alla coscia. Una ferita per una prognosi di 18 giorni.

E’ apparso da subito evidente che l’aggressione era iniziata nel dehors del suddetto bar, dove il ferito era presente con quattro amici.

A seguito dei fatti, la Squadra Mobile ha denunciato due individui stranieri, poiché ritenuti responsabili dei reati di minaccia e lesioni personali aggravate in concorso.