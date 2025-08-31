Eccellenza, il Fiorenzuola debutta con un successo: Corticella battuto 1-0 con rete di Della Giovanna. Araldi: “Una vittoria che vale doppio, viste le tante defezioni”

Il Fiorenzuola di Mister Araldi inaugura il suo campionato di Eccellenza Emilia Romagna con tanta voglia di far tornare i colori rossoneri a splendere dopo due stagioni difficili.
Sul terreno soleggiato del Velodromo Pavesi, ospite è il Corticella, squadra anch’essa retrocessa dalla Serie D.
Le squadre si schierano con uno speculare 3-5-2, con il Fiorenzuola che cerca maggiormente le trame di gioco mentre il Corticella punta principalmente alle ripartenze. Al primo tiro in porta il Fiorenzuola passa in vantaggio, con la pennellata da corner di La Vigna che trova Dellagiovanna. Il tiro del difensore rossonero scheggia il palo, ma il pallone torna proprio sui suoi piedi. E’ 1-0.
La partita si combatte principalmente a centrocampo, ma il Corticella fatica a creare occasioni nitide da goal nella prima mezz’ora. Al 31’ sugli sviluppi di un bel lancio dalla sinistra di Baccolini, l’inserimento da dietro Dragona trova la conclusione parata agevolmente da Malagoli.
La squadra bolognese prova a mettere i brividi al Fiorenzuola con un batti e ribatti al centro dell’area sugli sviluppi di corner al 40’, ma non si segnalano altre occasioni degne di nota fino al fischio con cui il direttore di gara Stano da Modena manda le squadre a rinfrescarsi.
La Vigna prova il jolly direttamente da poco dopo centrocampo sulla punizione da fermo al 50’, ma la palla è abbondantemente a lato.
Al 59’ su un lancio dalle retrovie del Corticella il pallone carabola tra Malagoli e Benedetti, con il neo entrato Cianciulli che prova la sorpresa di mancino di controbalzo ma la palla è a lato.
E’ il 66’ quando Cianciulli entra in area lavorando un pallone dalla sinistra, trovando un sandwich tra Benedetti e Dellagiovanna che il direttore di gara Stano punisce con il calcio di rigore. Sul dischetto va Cantelli, che spara letteralmente alle stelle.
Grandi proteste in casa rossonera al 74’, quando Piro viene lanciato a campo aperto verso Arcamone e viene steso da Caselli. Ai più sembra un intervento da cartellino rosso, ma il direttore di gara opta solo per il giallo.
Sulla punizione seguente di La Vigna, Arcamone si supera e mette in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner il pallone ribattuto dalla difesa del Corticella trova la botta di controbalzo di Forte, ma ancora Arcamonte blocca a terra.
All’81’ Forte trova l’inserimento sulla sinistra, Piro lo premia dopo aver lavorato un ottimo pallone, con il cross del primo che trova il colpo di testa in volo di Carrer a lato.
Il tempo effettivo è sempre minore, con le squadre che non riescono a farsi ulteriore male. Dopo 5 minuti di recupero, il fischio finale; il Fiorenzuola conquista i primi 3 punti della stagione superando per 1-0 il Corticella.
U.S. Fiorenzuola vs U.S. Corticella 1-0
U.S. Fiorenzuola: Malagoli; Dellagiovanna; Macchioni (69’ Zucchini); La Vigna; Varoli; Benedetti ©; Caradonna (87’ Borrelli); Forte; Piro (92′ Censi); Scarlata (56’ Carrer); Morrone. All. Araldi. A disposizione: Cantoni; De Simone; Fugazza; Magistrali; Lori.
U.S. Corticella: Arcamone; Luccarini; Baccarini (80’ Nicolai); Cantelli (82’ Bazzani), Caselli ©; Salcuni (73’ Fini); Dragona; Tonelli (64’ Chiossi); Cisotto; Caniato; Santaniello (56’ Cianciulli). All. Cavina. A disposizione: Stavolo; Venturi; Cavicchioli; Vasta.
Arbitro: Stano da Modena – Assistenti: Bonetti da Piacenza – Ferrari da Modena
Reti: 18’ Dellagiovanna (F)
Recupero: 0’ e 5′ – Note: al 66’ Cantelli (C) sbaglia un calcio di rigore – Ammoniti: Macchioni (F); Cisotto (C); Zucchini (F); Caselli (C) – Angoli: 5-4