Emergenza Meteo: Continuano le Preoccupazioni per i Livelli di Trebbia e Nure

Aggiornamento ore 20.30 – Il Trebbia a Rivergaro: scende sotto i 2,85 metri, sotto la soglia gialla.

Aggioramento ore 20 – Livello Fiume Trebbia a Rivergaro

Il livello del fiume Trebbia a Rivergaro è in rapido aumento, raggiungendo i 3,36 metri. La situazione è in continua evoluzione e le autorità locali raccomandano la massima vigilanza. È fondamentale seguire attentamente le indicazioni delle autorità per garantire la vostra sicurezza.

Continueremo a monitorare da vicino la situazione e fornire ulteriori aggiornamenti. La sicurezza della comunità è una priorità assoluta, e le autorità stanno lavorando incessantemente per affrontare questa emergenza meteo. Vi invitiamo a rimanere informati e a seguire le indicazioni delle autorità locali.

Foto del Trebbia a Montebruno

L’Emilia-Romagna, specialmente Piacenza e Parma, continua ad affrontare una difficile situazione meteorologica, con piogge intense e livelli dei torrenti che suscitano preoccupazione. Un aggiornamento delle misurazioni dei torrenti è stato rilasciato alle ore 18:00 per tenere la popolazione informata sulla situazione corrente.

Trebbia

Rivergaro : Il livello del torrente è di 3,00 metri, situandosi nella zona gialla ed è in aumento.

Bobbio : Il torrente ha raggiunto un livello di 3,11 metri, anch'esso nella zona gialla e in aumento.

Salsominore (Val d'Aveto) : L'Aveto, parte del bacino del Trebbia, sta segnando un livello di 5,32 metri, entrando nella zona arancione e in aumento.

Cabanne : L'Aveto registra un livello di 0,96 metri, situandosi nella zona gialla.

Trebbia Valsigiara (Trebbia): Il torrente si trova a 1,59 metri, vicino alla zona gialla e in leggero aumento.

Nure

Pontenure : Il livello è di 0,66 metri, ben al di sotto della soglia gialla.

Ponte dell'Olio : Il livello è di 1,28 metri, avvicinandosi alla zona gialla.

Farini : Il torrente è a 2,26 metri, situandosi nella zona gialla ed è in calo.

: Il torrente è a 2,26 metri, situandosi nella zona gialla ed è in calo. Ferriere: Il livello è di 0,65 metri, al di sotto della zona gialla e in diminuzione.

La situazione rimane fluida, con piogge di forte intensità in corso lungo il crinale centro-occidentale, che si spostano lentamente verso est. Ciò potrebbe causare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, a partire dalle sezioni montane, dei fiumi Trebbia e Nure.