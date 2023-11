Noci del Cuore 2023 al via il 5 novembre da Piacenza la campagna di Progetto Vita

L’Associazione Progetto Vita, organizza la campagna “Noci del Cuore 2023”. Il primo appuntamento con gli stand dei volontari dell‘associazione è previsto domenica 5 novembre dalle 10 alle 18 in Galleria presso il Centro Commerciale Gotico a Piacenza.

Perché le noci?

La scelta delle Noci non è casuale, perché le noci contengono tanti grassi, per lo più insaturi nel 90%, dunque “buoni”. Tra questi gli omega 3, l’acido alfa-linoleico, indispensabile per un corretto funzionamento di tutto il corpo e utile per contrastare in maniera naturale l’invecchiamento fisiologico. Alcuni componenti delle noci sono in grado di abbassare i valori del colesterolo “cattivo” (LDL).

Noci del Cuore 2023

Le Noci contengono anche proteine, vitamine (soprattutto K ed E), fibre vegetali e Sali minerali fondamentali, come Rame, Manganese, Fosforo e Magnesio, indispensabili nell’alimentazione degli sportivi e di chi conduce uno stile di vita dinamico. Per integrare correttamente la propria alimentazione con le Noci, basta poco: ogni settimana, è necessario consumare almeno 3 porzioni di Noci sgusciate, pari a circa 28-30 grammi ciascuna.

Se le Noci vengono assunte con costanza e moderazione, i loro componenti hanno dimostrato una vera e propria azione anticolesterolo, contribuendo anche a migliorare l’elasticità dei vasi sanguigni. La chiamano “frutta secca”, ma in realtà sono semi e non frutta. Le noci, noccioline, nocciole e pistacchi ma anche le mandorle sono in realtà il seme della pianta, depositari di sostanze nutritive importanti.

Si tratta perciò di prodotti che non rivestono soltanto un valore simbolico, ma sposano in maniera pratica e concreta i concetti di prevenzione e di educazione alla salute cardiovascolare. Alcuni studi hanno dimostrato come coloro che consumando circa 30 gr di Noci tre volte a settimana hanno una minore probabilità di incorrere nell’infarto ed una probabilità quasi dimezzata di morte improvvisa. Anche il rischio di diventare diabetici nel tempo è significativamente ridotto.

Gli appuntamenti con i Gazebo di Progetto Vita

Domenica 5 novembre dalle 10 alle 18 in Galleria presso il Centro Commerciale Gotico a Piacenza. Sabato 25 novembre dalle 10 alle 18 in Galleria presso il Centro commerciale il Gigante San Nicolò. Sabato 18 novembre dalle 9 alle 12 in Piazzetta San Francesco a Fiorenzuola D’Arda (PC).

La pagina Facebook di Progetto Vita.