Abbondanti piogge, preoccupano Nure e Trebbia: chiuso il ponte Gobbo, allerta a Bettola e Farini. Cadono massi sulla 45, chiusura tra Corte Brugnatella e Bobbio

Abbondanti piogge stanno interessando da alcune ore la provincia di Piacenza e torna lo stato d’allerta. Tornano anche i disagi. I fiumi Nure e Aveto registrano un marcato innalzamento del livello delle acque e di riflesso anche il fiume Trebbia. La diga del Brugneto risulta colma al limite tanto che l’acqua contenuta al suo interno è tracimata.

Come detto, per effetto dell’Aveto anche il Trebbia si è gonfiato: il Comune di Bobbio ha disposto la chiusura del ponte Gobbo al pubblico.

Il Comune di Bettola sta valutando la chiusura del ponte sul Nure: “A fronte dell’innalzamento del livello del Nure ANAS sta valutando una possibile chiusura del ponte di Bettola. Si invita pertanto la cittadinanza ad evitare qualsiasi spostamento ed a prestare la massima attenzione. In questo senso, un invito particolare alla prudenza è rivolto agli abitanti delle zone più prossime alle sponde del Nure. L’Amministrazione Comunale è in contatto costante con la Prefettura di Piacenza e le autorità competenti per monitorare l’evolversi della situazione”.

Chiusa la Statale 45 tra Corte Brugnatella e Bobbio

A causa del perdurare delle piogge che hanno causato il distacco di materiale dal versante si è reso necessario chiudere al traffico la strada statale 45 “di Val Trebbia” nei pressi del km 88,700 tra Corte Brugnatella e Bobbio, in provincia di Piacenza.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per le operazioni di rimozione dei materiali e dei detriti riversati sul piano viabile e per la gestione della viabilità.

Lungo il tratto, che viene presidiato dal personale, il transito rimane sempre consentito ai mezzi di emergenza e soccorso.

Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria, come da indicazioni in loco.