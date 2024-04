Aggredisce senza motivo un passante, pochi giorni dopo follie in monopattino: minorenne “diffidato” dal centro storico

Viaggia in maniera spericolata col monopattino, all’esito dei controllati emerge che pochi giorni prima aveva aggredito un uomo senza motivo. Daspo dalle vie del centro per un minorenne. I fatti sono accaduti alcuni giorni fa. La polizia ha fermato in viale Beverora un minorenne che sfrecciava col proprio monopattino in mezzo alla strada, incurante della sicurezza degli utenti della strada, bruciando anche un semaforo rosso. Fermato con professionalità dopo un breve inseguimento, gli agenti lo hanno sanzionato ai sensi del codice della strada.

All’esito dei controlli è emerso inoltre che il precedente 31 marzo lo stesso minore aveva aggredito senza alcun apparente motivo un uomo che transitava in via Venti Settembre. Un fatto che aveva destato allarme sociale.

Alla luce di queste condotte moleste, la polizia ha disposto a suo carico l’ordine di allontanamento dalle vie del centro storico. Una misura di prevenzione estesa ai minorenni con il Decreto Caivano e che potrà essere aggravata in caso di ulteriori violazioni.