Controlli per le strade della città, 93 persone identificate: denunciata una donna di 42 anni

Nel corso della scorsa settimana, la Questura di Piacenza, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, ha disposto nuovi servizi straordinari di controllo del territorio.
L’operazione condotta dalle pattuglie dell’UPGSP congiuntamente al RPC di Reggio Emilia si è concentrata su diverse aree della città con l’obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza urbana, contrastare il grave fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti e verificare la regolarità dei cittadini stranieri sul territorio nazionale.
Nella giornata del 4 aprile 2026, è stata controllata una cittadina straniera di anni 42 non in regola con il permesso di soggiorno; accompagnata presso questi uffici, dopo le formalità di rito, utili ad una sua più completa identificazione, veniva denunciata alla locale A.G. e messa a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per le quanto di competenza.
Complessivamente tali attività di prevenzione, hanno portato al controllo di 93 soggetti di cui 48 con precedenti di polizia, 11 veicoli e 2 esercizi commerciali.