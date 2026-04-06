Volley – Gas Sales Piacenza lotta, ma Gara 1 va a Perugia. Boninfante: “Persa una battaglia con una squadra che ha fatto bene”

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza lotta per quasi due ore davanti a qualche decina di Lupi Biancorossi ma è Perugia ad aggiudicarsi Gara 1 delle Semifinali Scudetto. Perso il primo set sul filo di lana dopo averlo condotta per lunghi tratti, il secondo parziale se lo è aggiudicato Perugia per poi pagare dazio nel terzo. Quarto parziale che ha visto i biancorossi partire non al meglio ma poi bravi a recuperare punto su punto e alzare bandiera bianca solo sul finire.

Gara 1 è degli umbri, la prima battaglia è loro ma la guerra, per quanto si è visto a Perugia, può essere lunga, molto lunga.

Adesso la sfida si sposta per Gara 2 al PalabancaSport: giovedì 9 aprile con inizio alle ore 20.30 secondo atto di questa Semifinale.

Stratosferico Simon con 19 punti a referto di cui quattro muri, a seguirlo Bovolenta con 14 sigilli e un Gutierrez con 13 ma non è bastato.

Le parole di Boninfante

“Qualche recriminazione la possiamo avere nel primo parziale che potevamo chiudere perché le occasioni le abbiamo avute, poi Perugia ha fatto una grande partita. Bravi i ragazzi a restare aggrappati alla gara fino alla fine, si qualche situazione di palla alta poteva essere gestita meglio. Mandiraci ha un problema alla spalla che stiamo monitorando quotidianamente, lo vogliamo al top per la finale di coppa e se migliora prima siamo tutti ben felici. Abbiamo perso la prima battaglia non certo la guerra, i ragazzi hanno fatto bene contro una grande squadra”.

Sir Susa Scai Perugia – Gas Sales Piacenza 3-1

(25-23, 25-21, 20-25, 25-22)

Sir Susa Scai Perugia: Russo 7, Giannelli 2, Plotnyskyi 18, Crosato 4, Ben Tara 19, Semeniuk 14, Colaci (L), Solé, Dzavoronok, Cvanciger. Ne: Argilagos, Loser, Ishikawa, Gaggini (L). All. Lorenzetti.

Gas Sales Piacenza: Andringa 6, Simon 19, Porro 3, Gutierrez 13, Galassi 6, Bovolenta 14, Pace (L), Mandiraci, Loreti, Leon 3, Travica. Ne: Comparoni, Bergmann (L), Iyegbekedo. All. Boninfante.

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