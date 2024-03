Aggredita da un uomo che tenta di rapinarla, lei reagisce e mette in fuga il bandito

Aggredita all’uscita del supermercato, ma il rapinatore fugge a mani vuote. I fatti sono accaduti ieri sera, in via Modonesi. La ragazza era appena uscita dal supermercato quando un uomo, con il cappuccio calato in testa, l’ha avvicinata.

Improvvisamente le avrebbe preso il braccio nel tentativo di strapparle la borsa. La ragazza è riuscita a reagire, colpendo fisicamente il malintenzionato che a quel punto ha mollato la presa.

Le grida della donna e l’intera scena non è sfuggita ad alcuni passanti che hanno chiamato la polizia. A quel punto il bandito è fuggito a mani vuote, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono in corso.