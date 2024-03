Segni Parole Note – Variazioni sul tema, successo per la Mostra non Mostra al PalabancaEventi di Piacenza

Segni Parole Note – Variazioni sul tema un successo per il secondo fine settimana, la mostra-non mostra che vede l’architetto Carlo Ponzini nelle vesti di directore artistico e curata da Valeria Poli, andato in scena nel pomeriggio di sabato 9 marzo al PalabancaEventi di via Mazzini.

La cornice dell’evento è particolare e di grande pregio non solo per gli spazi del salone “Corrado Sforza Fogliani”, ma soprattutto per l’esposizione di opere degli artisti della “Scuola di Piacenza”, come Luciano Spazzali, Gustavo Foppiani, Cinello e Armodio. Interessantissima la performance artistica del pittore Alberto Gallerati, che nella due giorni ha realizzato il quadro “Per Giuseppe”, omaggio a Giuseppe Verdi ispirato alle opere degli artisti esposti nella sala, e che ha così permesso ai visitatori di assistere alle varie fasi della creazione di un quadro.

Un secondo spazio ha visto la performance della scultrice Paola Foppiani, nella doppia veste di artista, che con la creta ha plasmato una figura femminile e due angioletti, e di spettatrice, visto che tra i quadri appesi ha trovato un’opera del padre Gustavo che non conosceva. Affascinanti i momenti di dialogo e interazione degli artisti con gli studenti del Conservatorio Nicolini e del Liceo artistico Cassinari, che hanno performato “in diretta” per i due giorni di manifestazione.

I visitatori hanno anche potuto apprezzare la visita, guidata da Valeria Poli, che ha brillantemente illustrato i quadri esposti nel salone. “Si tratta di un’interessante dialogo tra generazioni e forme d’arte, è un modo per gli studenti di conoscere e sperimentare in prima persona la bellezza di diverse forme artistiche, e per gli stessi artisti di esprimersi in una cornice molto particolare e in un modo inedito”, ha dichiarato l’arch. Ponzini, art director della manifestazione.

La kermesse è sostenuta da Banca di Piacenza, con il patrocinio di Comune e Camera di Commercio.

Il prossimo appuntamento, il terzo del ciclo, si terrà il 16 e 17 marzo con un programma altrettanto ricco e stimolante.

LABORATORIO MUSICALE Conservatorio di Musica Giuseppe Nicolini

Sabato16 marzo

ore 11-12 Ensemble strumentale – Parade di Erik Satie ore 16-17 Ensemble strumentale – Parade di Erik Satie

Domenica17 marzo

ore 18-19 CONCERTO FINALE INCONTRO CON L’ARTISTA Performance di Stefano Prazzoli corso di acquarello Sabato e Domenica con il seguente orario: 11-13 e 16-19)

LABORATORIO PITTORICO Liceo Artistico Statale Bruno Cassinari

Sabato16 marzo dalle ore 16-19 estemporanea di pittura

domenica17 marzo ore 17 presentazione delle opere realizzate dagli studenti durante l’estemporanea di pittura

VISITE GUIDATE con Valria Poli

Sabato16 marzo ore 17,30 domenica17 marzo ore 11

Per informazioni e prenotazioni Banca di Piacenza – Ufficio Relazioni esterne 0523 542362 (dal lunedì al venerdì, orari 9-13 e 15-17). relaz.esterne@bancadipiacenza.it ,

www.bancadipiacenza.it Ingresso libero.