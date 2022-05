Agrisystem, all’università Cattolica lancio del tocco per cinquanta nuovi dottori – FOTO e VIDEO

Torna in presenza la cerimonia di proclamazione dei dottori di ricerca dell’agroalimentare Agrisystem.

Si è tenuta il 27 maggio il Ph.D. Day di Agrisystem, la Cerimonia di consegna dei diplomi di Dottore di ricerca per il sistema agroalimentare, presso l’Auditorium G.C. Mazzocchi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. A festeggiare sono stati i 50 dottori di ricerca che dopo 3 anni di intenso lavoro svolto anche all’estero, hanno conseguito il titolo che negli anni 2020, 2021 e 2022.

Alla cerimonia, dopo i saluti del Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore professor Franco Anelli, dell’Ing. Roberto Reggi, Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, di Anna Maria Fellegara preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e del professor Marco Trevisan, Preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il prof. Paolo Ajmone Marsan, Coordinatore della Scuola di Dottorato ha tenuto una relazione sull’attività della scuola.

La cerimonia di proclamazione si è conclusa con il tradizionale lancio dei tocchi.

Scuola di Dottorato per il Sistema Agroalimentare – Agrisystem

Inaugurata nel dicembre 2006, la Scuola di Dottorato per il Sistema Agroalimentare – Agrisystem è promossa dalle Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali e di Economia e Giurisprudenza della Sede piacentina dell’Università Cattolica, con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Agrisystem ha l’obiettivo di formare giovani ricercatori ad alto livello scientifico dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per affrontare con preparazione e professionalità le complesse questioni dell’attuale sistema agroalimentare.

Nel 2020-2021 e marzo 2022 sono stati 47 i dottori che hanno conseguito il titolo da remoto e 10 le discussioni in presenza a maggio 2022. Dalla 1^ edizione del dottorato a.a. 2006-2007 sono stati 291 i PHD students, di cui

38 stranieri

213 dottori di ricerca (di cui 5 dottori di ricerca executive)

78 dottorandi in corso di cui 8 dottorandi executive. Si segnalano nel 37° ciclo per il XXXVIII° ciclo si segnalano le 16 borse di studio assegnate per progetti PON, oltre ai 21 dottorandi del bando ordinario

Ripartizione Ph.D. students dal 2006

82% degli studenti è dell’area biologico-agraria

12% degli studenti è dell’area giuridica

6% degli studenti è dell’area economica

214 BORSE DI STUDIO EROGATE

35% DA UCSC

65% DA DIPARTIMENTI, AZIENDE, FONDAZIONI E MIUR

Agrisystem ha rinnovato l’adesione al Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico istituita dalla Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia.

Agrisystem ha rinnovato l’accordo di doppio titolo di dottorato con l’Università de La Frontera (Cile) e nel mese di aprile del2022 ha conseguito il titolo la prima dottoranda iscritta all’università Cilena che ha svolto un i quest’anno di studio e ricerca alla sede di Piacenza sotto la supervisione della prof.ssa Paola Battilani.

Executive Ph.D. Programs in Management and Agriculture for Academic Professors from Africa

Con il 38° arriveranno in Cattolica fino a 30 dottorandi executive dall’Africa, di cui 15 per Agrisystem grazie ad un progetto finanziato dalla CEI che mira a formare giovani professori per trasferire loro conoscenze scientifiche per aumentare la sicurezza alimentare in un continente molto influenzato dai cambiamenti climatici. I dottorandi saranno a Piacenza per un breve periodo nel corso del quale potranno seguire i corsi proposti dal dottorato ma svolgeranno la loro ricerca nel loro paese seguite da un tutor Agrisystem.

L’ATTIVITA’ DIDATTICA DELLA SCUOLA

L’attività didattica offerta ai dottorandi, in lingua inglese, è suddivisa in lezioni multidisciplinari comuni a tutti i dottorandi e formazione specifica a scelta.

Per il 38° ciclo saranno previsti 9 insegnamenti obbligatori, ripartiti sui 3 anni, e insegnamenti a scelta oltre al corso di inglese (60 ore).