Aiuto alla popolazione Ucraina, il Sindaco Barbieri: “Piacenza sta rispondendo in modo straordinario come sempre”. Aperto il punto di riferimento in via Taverna – AUDIO

Aiuto alla popolazione Ucraina, il Sindaco Barbieri: “Piacenza sta rispondendo in modo straordinario come sempre”. La prima cittadina, ospite a Radio Sound, ha parlato anche dell’attività del Tavolo di Coordinamento a sostegno dei cittadini ucraini. Da oggi, 2 marzo, è aperta la sede dell’ex circoscrizione 1 in via Taverna. Si tratta di un punto di riferimento a disposizione della comunità Ucraina in questo momento di difficoltà.

Riceviamo mail – spiega il Sindaco – con offerte di alloggi. La generosità dei piacentini non viene mai meno. La rete di volontariato e i singoli cittadini non si smentiscono mai. Infatti ancora una volta posso veramente toccare con mano quello che è il cuore della nostra comunità, sempre molto generosa.

L’importanza del tavolo tecnico che riunisce diversi enti

Abbiamo ritenuto di interfacciarci su tutte quelle che sono le misure relative al welfare per poter dare risposte concrete alla nostra comunità di ucraini che sono tanti e hanno necessità di essere supportati e aiutati in un momento così difficile.

Aiuto alla popolazione Ucraina, il Sindaco Barbieri: AUDIO intervista

Il Sindaco Barbieri mette in guardia i cittadini su possibili truffe legate alla solidarietà all’Ucraina.