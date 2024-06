Al via l’edizione 2024 di Cinema sotto le stelle all’ex Caserma Cantore, le proiezioni fino al 29 giugno

Al via l’edizione 2024 di Cinema sotto le stelle all’ex Caserma Cantore. Si parte il 24 giugno con la proiezione di Buena Vista Social Club. Inizio alle ore 21.45.

Alla sua XXI edizione, la rassegna dal 24 giugno e fino all’11 settembre approda all’ex Caserma Cantore, sullo Stradone Farnese (Stradone Farnese 39 – “Ingresso Cavallerizza) concessa da Cassa Depositi e Prestiti che ne è proprietaria. La manifestazione più lunga dell’estate culturale piacentina terrà il proiettore acceso per ben due mesi e mezzo, con un programma di settanta serate, una media di sei spettacoli alla settimana.

24 giugno, Il Cinema Ritrovato: BUENA VISTA SOCIAL CLUB – V.O.

Diretto da Wim Wenders con Ry Cooder, Ibrahim Ferrer (Germania 1998, 1h 41’).

Il cineasta tedesco segue il famoso chitarrista Ry Cooder e suo figlio Joachim a Cuba, dove i due raccolgono i migliori musicisti del paese per registrare un album ed esibirsi di fronte a un pubblico entusiasta. Confessioni personali, percorsi musicali, racconti di vita vissuta s’intrecciano in uno splendido affresco dove la macchina da presa con movimenti fluidi e avvolgenti cattura il talento e l’insopprimibile gioia di vivere di questi straordinari musicisti.

25 GIUGNO SVEGLIAMI A MEZZANOTTE: PROIEZIONE CON L’AUTORE

Diretto da Francesco Patierno, con Fuani Marino e Eva Padoan (Italia 2023, 1h 11’).

Tratto della storia vera di una giovane donna che, a causa di una forte depressione, si lancia dal quarto piano di un palazzo e sopravvive alla caduta, il film-documentario indaga i luoghi oscuri del disagio psichico attraverso i fotogrammi e i frammenti, le parole e le emozioni di un’esistenza fragile, illuminandoli con il racconto di una insperata resurrezione che porta con sé la speranza.

26 GIUGNO, IL VENTO SOFFIA DOVE VUOLE: PROIEZIONE CON L’AUTORE

Diretto da Marco Righi con con Jacopo Olmo Antinori, Florenzo Mattu (Italia 2024, 1h 48’).

In un piccolo paese dell’Appennino emiliano, il giovane e devoto Antimo trascorre una vita insignificante tra la parrocchia, i pudici incontri con la fidanzata e la stalla in cui lavora svogliato con il padre. Un giorno incontra Lazzaro, garzone nella stalla vicina, decide di convertirlo insegnandoli una sua personale ed eretica lettura del cristianesimo, che trascina i due su sentieri inesplorati, che non prevedono ritorno.

27 GIUGNO, AFRIN NEL MONDO SOMMERSO

Diretto da Angelos Rallis (Grecia, Francia, Germania 2023, 1h 32’). Con il patrocinio di Amnesty, WWF, Legambiente, Greenpeace, Save The Children

Il film-documentario narra la storia di Afrin, una ragazzina di 12 anni che, dopo aver perso la sua casa per via delle forti alluvioni in Bangladesh -e per sfuggire allo stesso tempo ad un matrimonio combinato- parte alla ricerca del padre che l’abbandonò anni fa, arrivando fino a Dhaka, dove si scontrerà con la dura realtà della metropoli.

28 GIUGNO, CATTIVERIE A DOMICILIO

Diretto da Thea Sharrock con Olivia Colman e Jessie Buckley (Gran Bretagna 2023, 1h 40’).

Nel 1922 la routine di una piccola cittadina inglese viene sconvolta da una serie di lettere anonime oscene e cariche di insulti, indirizzate a una donna devota, cristiana e moralmente impeccabile. Tutto il contrario della sua vicina di casa Rose Gooding, immigrata irlandese vivace e anticonformista. Sarà lei la prima sospettata, e subito arrestata, come autrice delle anonime missive. Ma a fare luce sulla vicenda, una giovane poliziotta insieme alle donne di quartiere si impegnerà a scoprire la verità.

29 GIUGNO, HIT MAN – KILLERS PER CASO

Diretto da Richard Linklater con Glen Powell e Adria Arjona (USA 2023, 1h 53’).

Gary Johnson è il killer professionista più richiesto di New Orleans. Per i suoi clienti è come se fosse uscito da un film: il misterioso sicario da ingaggiare. Ma se lo si assolda per fare fuori un marito infedele o un boss violento, è bene stare in guardia, perché lui lavora per la polizia. Quando infrange il protocollo per aiutare una donna disperata che cerca di scappare da un fidanzato violento, si ritrova ad assumere una delle sue false identità: si innamorerà della donna e accarezzerà l’idea di diventare lui stesso un criminale.