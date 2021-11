Albinoleffe-Piacenza 2-3, i biancorossi tornano a sorridere con Gonzi, Corbari e Rabbi

Dopo gli stop contro il Padova e in coppa con l’Andria, il Piacenza di Scazzola sbanca il Città di Gorgonzola 3-2 e torna a sorridere. Dopo il vantaggio firmato da Ravasio (aiutato dalla dormita difensiva biancorossa), i biancorossi ribaltano tutto con il secondo gol in campionato di Gonzi e il solito Rabbi. Nella ripresa Galeandro riporta la contesa in parità, ma a 15′ dal termine ci pensa Corbari in tap-in a regalare i tre punti. Biancorossi adesso in piena zona playoff con 20 punti dopo 16 giornate.

La cronaca di Albinoleffe-Piacenza

94′ Finisce 2-3 al Città di Gorgonzola: il Piacenza torna alla vittoria grazie alla reti di Gonzi, Rabbi e Corbari

92′ Tomaselli da fuori area di prima intenzione: missile a fil di palo

90′ Siamo in pieno recupero

86′ Fuori Petrungaro, dentro Angeloni

84′ Dentro Simonetti per Rabbi

84′ Ammonito Nava

81′ Gissi per Raicevic e Tafa per Armini

77′ Dentro Zoma per Piccoli

76′ CORBARIIIIII GOOOOOOOL! Azione insistita di Rabbi che va sul fondo, cross al centro, Raicevic manca completamente il pallone ma fortunatamente alle sue spalle c’è Corbari che la insacca

73′ Giallo anche per Petrungaro

69′ Giallo per Marchetti

65′ Dentro Bobb per Marino

62′ PAREGGIO DELL’ALBINOLEFFE! Calcio di punizione di Giorgione dalla sinistra a rientrare, spizzicata di Galeandro e Pratelli battuto

59′ Dentro Tomaselli per Poletti in casa Albinoleffe

58′ Fase decisamente confusa del match

49′ Sponda di Raicevic, conclusione di Corbari da 20 metri e palla larga di poco

46′ Iniziata la ripresa al Città di Gorgonzola

La cronaca del primo tempo (1-2)

45′ Tutti negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti: Piacenza avanti 2-1 con i gol di Rabbi e Gonzi

42′ Destro al volo di Ravasio dal limite dell’area spinto in angolo da Pratelli. Bella parata del portiere biancorosso

40′ Forcing dei padroni di casa, ma il Piace si difende bene

30′ Traversa piena di Raicevic! Il centravanti colpisce il legno con un destro fortissimo dai 20 metri

23′ GOOOOOOOOOOL DI RABBI! RIBALTA TUTTO IL PIACE! Punizione perfetta del numero 19 che dal limite dell’area la mette sopra la barriera

18′ GOOOOOOOOOOOL! PAREGGIO! Gonzi, isolato sulla sinistra, riceve il passaggio di Marino, con il controllo supera il diretto marcatore e poi batte Rossi con un destro sul primo palo

15′ Raicevic si prende la palla sulla trequarti, filtrante in area per Corbari che davanti al portiere opta per ritornare il pallone al compagno piuttosto che calciare

11′ Corbari va vicino al gol con un mancino di contro balzo dopo la sponda di Raicevic

8′ GOL DELL’ALBINOLEFFE! I locali battono la rimessa fino a fondo campo, Galeandro crossa sul primo palo, Ravasio brucia Marchi e d’esterno infila l’1-0.

5′ Punizione dai 25 metri di Armini: palla respinta dalla barriera

1′ Iniziata a Gorgonzola

Le formazioni di Albinoleffe-Piacenza

Albinoleffe (3-5-2): Rossi; Gusu, Marchetti, Saltarelli; Petrungaro, Giorgione, Nichetti, Piccoli, Poletti; Galeandro, Ravasio. All. Marcolini

Piacenza (3-5-2): Pratelli; Armini, Marchi, Nava; Parisi, Suljic, Corbari, Marino, Gonzi; Rabbi, Raicevic. All. Scazzola