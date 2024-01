Biglietti omaggio Ale e Franz in “Comincium”. Al Teatro Politeama di Piacenza il 1 febbraio

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo di Ale e Franz “Comincium, la commedia” in programma giovedì 1 febbraio al Teatro Politeama di Piacenza.

Il Teatro Politeama di Piacenza si raggiunge facilmente in 12 minuti dal casello autostradale di Piacenza.

Ale e Franz

in Comincium, la commedia

Teatro Politeama – Piacenza

giovedì 4 febbraio 2024 – ore 21.00

ALE E FRANZ, IL DUO ITALIANO DELLA COMICITÀ

Alessandro Besentini e Francesco Villa, in arte Ale e Franz , il duo comico italiano per eccellenza.

Ale e Franz si conoscoo nel ’94, grazie a uno spettacolo teatrale, M di Woody Allen. La regia non era sua ma di Teo Guadalupi. Lo stesso si iscrivo iscriviamo al CTA, dove conosco Paola Galassi che li avvia al mestiere di comici, spedendoli al Caffè Teatro di Verghera dove diretti da Natalino Balasso, frequentano il laboratorio da cui nasce il loro primo spettacolo: Ale Franz dalla A alla Z.

Dopo il 1995 inizia la givetta vera in giro per i locali d’Italia, non arriva il momento del provino nel locale con la L maiuscola, Zelig. Qui l’incontro con Giancarlo Bozzo, di quelli simili a un’adozione. Prima apparizione televisiva: dal 1997 diventano cabarettisti a tempo pieno.

Dopo questa prima fase il crescente successo di Ale e Franz li porta ai più importanti show televisivi italiani, tra cui Zelig, Mai Dire Gol, Pippo Chennedy Show, Seven Show e diversi altri.

Tra il 2007 dirigono lo show televisivo “Buona la prima!” trasmessa su Italia 1, dove recitano un soggetto in base a degli ospiti in sala, creando situazioni di altissima comicità.

Tra il 2010 e il 2011 si cimentano in due nuovi programmi televisivi, proponendo gag su sketch brevi e sui loro doti di improvvisazione: “Ale e Franz Sketch Show” e “Ale e Franz Show”.

Nel 2012 Ale e Franz partecipano al film “Area Paradiso”, regia di Diego Abatantuono

In quegli anni iniziare un altro che deve anche essere in film per il cinema, come “La grande prugna” (1999), “Tutti gli uomini del deficiente” (1999), “Soap Opera” (2014) e “Un fidanzato per mia moglie” (2014).

Recitano inoltre come protagonisti nei film “La terza stella” (2005) e “Mi fido di te” (2007).

Ale e Franz in Comincium, la commedia

Eccoci qui….

Sembra passato un secolo.

I ricordi del sipario che si apre, i fari che si accendono, i vostri sorrisi, gli applausi.

Il teatro

La nostalgia di quella atmosfera di complicità, che ci avvolgeva tutti quanti, dal palcoscenico alla

platea rendendoci partecipi, ogni sera, di un momento unico ed irrepetibile: lo spettacolo

Sembra passato un secolo

Rieccoci qui

Ricominciamo, con tanta voglia di incontrarvi nuovamente, col desiderio di divertirci e farvi

divertire.



Ricominciamo con uno spettacolo leggero, divertente.

Ricominciamo, perché senza dimenticare tutto ciò che abbiamo vissuto in questi due anni, abbiamo

il desiderio di riprendere a sorridere.

Abbiamo voglia di leggerezza.

E allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti ovvero dalla voglia di vedervi ridere.

Riprendiamo quel cammino che negli ultimi venticinque anni ci ha permesso di raccontarvi le

nostre storie, i nostri incontri; ci ha permesso di ridere innanzitutto di noi stessi, come davanti ad

uno specchio, e ci ha aiutato a condividere, con voi, la nostra comicità.

Siamo pronti

Mezza sala

Buio

Comincium! … perché ci siete mancati tanto

Scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis, regia Alberto Ferrari Con Rossana Carretto e Raffaella Spina