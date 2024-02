Notte di lavoro per i vigili del fuoco: fiamme in un garage sul Facsal, famiglia intossicata dal monossido in via Scoto.

L’intervento più gravoso è avvenuto in via Scoto dove un’intera famiglia di origini straniere è rimasta intossicata a causa di una fuga di monossido di carbonio. Marito, moglie e i due figli hanno iniziato ad accusare malessere contemporaneamente e per questo motivo hanno chiamato i soccorsi. Sospettando un’intossicazione da monossido, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 insieme ai vigili del fuoco. Questi ultimi hanno confermato un guasto alla caldaia. I sanitari hanno così trasportato i quattro alla camera iperbarica di Fidenza. Non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri.

Altro intervento lungo il Pubblico Passeggio. Un incendio è divampato all’interno di un’autorimessa. In questo caso nessuno è rimasto fortunatamente ferito o intossicato. Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo.