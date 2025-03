Alla Biblioteca di Rivergaro l’8 marzo tre eventi e inaugurazione della nuova mostra del ciclo Percorsi Diversi

Il centro di Lettura di Rivergaro propone per sabato 8 marzo una trama di tre eventi, dal pomeriggio fino alla sera. Si parte appunto al pomeriggio, come di consueto dalla Biblioteca di Rivergaro. Alle ore 16.30 si terrà l’inaugurazione della nuova mostra del ciclo Percorsi Diversi. Si tratta di una collettiva di due artiste, Silvia Callegari e Sara Falchetto.



Silvia Callegari è definita l’artista “delle mani”, alle quali dedica espressività emozionali, mentre Sara Falchetto dedica i suoi disegni alle donne, con le loro difficoltà e incontri di vita. Da questi temi arriva il titolo della mostra: “Mani e intrecci di vita”.



La mostra rimarrà poi aperta fino a sabato 22 marzo, visitabile a ingresso gratuito negli orari di

apertura della Biblioteca.



Nella cornice della mostra, si terrà anche la presentazione del libro “La trama lanciata”, di storie e

narrativa completamente al femminile, con la presenza dell’autrice Lorena Tassara e della docente

Elisabetta Fanzola come relatrice.



Come già suggerito, la giornata di arte e cultura non finirà qui: alle ore 21, infatti, l’appuntamento si

sposta all’Auditorium Casa del Popolo, per “Trame d’arte”, una serata di musica e parole con il

Coro inCanto libero, con la partecipazione di Francesca Salotti e Le socie. La serata ha come obiettivo finale anche la raccolta fondi: l’ingresso sarà con ingresso ad offerta, ed il ricavato sarà devoluto all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.



InCanto libero è un’associazione di promozione sociale, formatasi nel 2013, con la volontà di creare

sinergie ed emozioni, cercando, con le proprie voci, di condividerle e trasmetterle a chi le ascolta. Il

coro è a voci miste, attualmente composto da una ventina di persone, diretto dal maestro Cristian

Brugnola. Il repertorio è piuttosto variegato, dalla musica pop, alla tradizione popolare sacra e profana, al

blues e jazz.



Nel corso degli anni il coro ha iniziato a perseguire scopi che potessero avere una reale ripercussione positiva sull’esistenza di chi vive momenti di difficoltà, partecipando ad eventi destinati alla raccolta fondi a sostegno delle realtà sanitarie e socio-assistenziali del nostro territorio.