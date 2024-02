Alleva i tuoi sogni 2024 giovedì 22 febbraio al Politeama di Piacenza lo spettacolo premiazione del progetto per le scuole di Etoile Ballet Theatre- AUDIO

Alleva i tuoi sogni 2024 progetto ideato e organizzato dalla Etoile Ballet Theatre di Walter Angelini e Ines Albertini arriva al suo epilogo con un doppio appuntamento. Giovedì 22 febbraio alle ore 10,30 presso il Teatro Politeama di Piacenza, nella prima parte lo spettacolo della Compagnia Etoile Ballet Theatre dal titolo La Fanciulla di neve e nella seconda parte la premiazione dei lavori scelti dalla giuria tra quelli dei 133 ragazzi che hanno partecipato. Gli studenti coinvolti provengono da Istituto Polo Volta di Castel San Giovanni e Borgonovo, del Liceo Linguistico, del Liceo delle Scienze Umane, e della classe articolata Liceo Linguistico e delle Scienze Umane.

Alleva i tuoi sogni 2024 il progetto

“Il progetto si ispira proprio al titolo – racconta il direttore artistico Walter Angelini – ovvero dal sogno, mio e di mia moglie di diventare dei ballerini professionisti, da qui l’idea di sensibilizzare i partecipanti all’impegno, al sacrificio a lavorare sodo per realizzare il proprio sogno”.

Aufio intervista a Walter Angelini e Maurizio Dossena

Alleva i tuoi sogni 2024 uno stimolo

“Il messaggio che intendiamo trasmettere ai giovani attraverso questa iniziativa – specifica Angelini – è impegnatevi, sacrificatevi per inseguire il vostro sogno, e anche se non si dovesse realizzare in modo preciso, sognare sarà importante come stimolo ad evolversi”.

Alleva i tuoi sogni 2024 l’evoluzione del progetto

“Il 21 novembre dello scorso anno grazie al patrocinio del teatro Verdi di Castel San Giovanni – racconta ancora Angelini – i ragazzi hanno incontrato varie professionalità del mondo della danza e non solo. C’è stato lo spazio per riflettere sulla tematica: Chi vuoi diventare domani e come migliorarsi per cotruire un mondo migliore. Da qui i ragazzi hanno realizzato degli elaborati e dei testi scritti, i più meritevoli saranno premiati giovedì prossimo alle ore 10,30 al teatro Politeama con ingresso libero con buoni per materiale scolastico e una sorpresa da parte di uno dei sostenitori”.

Alleva i tuoi sogni 2024 l’aspetto didattico

“L’aspetto didattico è importante – racconta il Professor Maurizio Dossena – ed è stato molto bello che gli organizzatori del progetto si siano rivolti alla scuola e ai giovani perchè ce n’è una grande necessità. Allevare i sogni e dedicarlo ai giovani è fondamentale perchè i sogni ci sono, bisogna che questi però abbiano una consistenza ed un significato. Un concorso legato a forme artistiche bellissime e chi verrà giovedì potrà vederlo. L’obiettivo è dare consistenza ai sogni in modo che i ragazzi non vivano di fantasie senza un significato ma che i loro stessi sogni li aggancino alla realtà. Insomma sognare cose che si possano poi trasformare in realtà. Va sottolineato che la scuola ha risposto molto bene alla proposta di questa attività”.

Alleva i tuoi sogni 2024 uno stimolo molto importante

“In un periodo come questo alleva i tuoi sogni è uno stimolo importante – indica il Professor Dossena – in mezzo a tanti stimoli che non portano da nessuna parte se non verso obiettivi anche poco proponibili, avere stimoli che innanzitutto si basino su forme di buona cultura quotidiana e anche di alto livello, possono aiutare i ragazzi a dimensionare i loro sogni coniugandoli con le cose che imparano a scuola ed è un bene che la stessa pur rimanendo se stessa accolga proposte dall’esterno per il bene dei giovani”.

La Giuria

Della giuria fanno parte Prof. Maurizio Dossena, dalla Prof.ssa Giovanna Liotti, e dalla Dott.ssa Clelia Palombo. In rappresentanza del Comune di Piacenza presenzierà l’Assessore Mario Dadati e la referende dell’ufficio scolastico provinciale che si occupa di questi aspetti.

I sostenitori

“Fondamentale il sostegno dell’ Istituto Bancario Crédit Agricole – ricorda Walter Angelini – uno speciale ringraziamento agli sponsor “LTP” di Piacenza, “BFT Burzoni” di Podenzano, “Libreria Puma” di Castel San Giovanni, “Buffetti Scherz” di Piacenza, “Cartoleria ABC” di Borgonovo e “I Cucinieri” di Piacenza, un altro ringraziamento sentito anche alla Dirigente Scolastica Simona Favari del Polo Scolastico Volta della Val Tidone che ha abbracciato questo nostro progetto con grande entusiamo”.

Informazioni

Giovedì 22 Febbraio 2024, alle ore 10.30, presso il Cinema-Teatro Politeama di Piacenza spettacolo premiazione “ALLEVA I TUOI SOGNI“. Il progetto ideato e organizzato dalla compagnia Étoile Ballet Theatre, l’ingresso è libero.