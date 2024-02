Tennistavolo – Cortemaggiore inarrestabile, doppia vittoria a Castel Goffredo

Continua il momento positivo dell Tennistavolo Cortemaggiore, doppia vittoria a Castel Goffredo (Mantova) nei campionati B2 e C1. In B2 nazionale maschile la Teco Cattina schiera Negro, Sazonov e Calarco e supera Brunetti Castelgoffredo con un netto 1-5. Consolidato così il secondo posto in vista della volata finale per la promozione. Sempre contro Brunetti Castelgoffredo, in C1 Teco Fumara vince 2-5 con Dernini, Milza e Lorenzo Armani. La formazione magiostrina resta al primo posto in solitaria.

Tabellini

CALARCO – LAZZARATO 3-2 (11-5/ 12-10/ 6-11/ 4-11/ 13-11)

SAZONOV – PEZZINI 3-0 (11-3/ 11-5/ 11-9)

NEGRO – PAGANO 3-2 (11-6/ 8-11/ 11-4/ 6-11/ 11-7)

SAZONOV – LAZZARATO 3-0 (12-10/ 11-5/ 12-10)

CALARCO – PAGANO 2-3 (5-11/ 8-11/ 11-4/ 11-6/ 7-11)

NERGO – PEZZINI 3-0 (13-11/ 11-7/ 11-3)

Classifica

1 SILVER LINING MILANO PUNTI 20

2 TECO CATTINA 18

3 A&G MARCO POLO BRESCIA 16

4 KLASU WATCH MONTICHIARI 10

5 BRUNETTI CASTELGOFFREDO 8

6 VILL AROMANO’ 4

7 PAINOLAB BAGNOLESE MN 2

8 HAMMERS NERVIANO 2

Tabellini

PAGANO – DERNINI 1-3 (4-11/ 7-11/ 11-7/ 3-11)

GRAUR – ARMANI 3-2 (11-13/ 11-8/ 11-9/ 8-11/ 11-8)

MUTTI – MILZA 0-3 (5-11/ 2-11/ 8-11)

GRAUR – DERNINI 3-2 (14-12/ 4-11/ 7-11/ 15-13/ 11-7)

TRAVAGLIATI – MILZA 0-3 (12-14/ 5-11/ 7-11)

MUTTI – ARMANI 1-3 (11-6/ 9-11/ 8-11/ 9-11)

GRAUR – MILZA 1-3 (7-11/ 7-11/ 11-5/ 4-11)

Classifica

1 TECO FUMARA PUNTI 20

2 GIARA FERRARA 14

3 COBU MODENA 14

4 VERGATI SARMEOLA PD 12

5 ROSSETTO VERONA 8

6 BATTISTINI PARMA 8

7 BRUNETTI CASTELGOFFREDO 4

8 POVIGLIO 0

Serie regionali

Nelle categorie inferiori il Tennistavolo Cortemaggiore batte la Dymanim Castelfranco in C2 per 5-2 con Colombi, Francesco Armani e Baroni. In D1 Teco Fumara – con Ilyass El Azzri, Mohamed El Aazri e Rossi – battuta da Il Sale Parma per 1-5. In D2 netta vittoria per la Teco Fumara che batte per 5-0 il Caseificio A&G San Polo di Torrile con Cacioli, Ferrini e Anass El Aazri. Infine, in D3 successo per la Teco Fumara che si impone su Metalparma per 5-2 con Marco Armani, Vacca e Dodi.