Biglietti omaggio Amedeo Minghi. Al Teatro Politeama di Piacenza il 16 gennaio

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo di Amedeo Minghi in programma giovedì 16 gennaio 2025 al Teatro Politeama di Piacenza.

Il Teatro Politeama di Piacenza si raggiunge facilmente in 10 minuti dal casello autostradale di Piacenza.

Amedeo Minghi – Biglietti omaggio – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un biglietto omaggio offerto da Radio Sound e Piacenza24.

Amedeo Minghi

40 anni dal…1950

Teatro Politeama di Piacenza

giovedì 16 gennaio 2025 – ore 21:00

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un SMS o WhatsApp con scritto MINGHI + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Biglietto valido per 1 persona (altri biglietti vicini, acquistabili*).

Regolamento iniziativa.

Invia un messaggio (con le modalità indicate sopra) per candidarti; un conduttore di Radio Sound ti richiamerà per confermarti il biglietto omaggio. Dovrai rispondere alla telefonata e fare un breve saluto in diretta su Radio Sound per ottenere il tuo omaggio. Entro la data dell’evento riceverai un WhastApp di conferma con tutte le indicazioni per utilizzare il tuo omaggio.

Se non ricevi la telefonata 📵 o non fai in tempo a rispondere non preoccuparti, questa volta la fortuna non è stata dalla tua parte. Tuttavia, non abbatterti! Spesso facciamo regali speciali e potresti essere il prossimo fortunato destinatario.

Ci piace fare le cose semplici ma nel rispetto di tutti e per questo motivo l’iniziativa non prevede estrazione ma semplicemente un premio fedeltà deciso da noi di Radio Sound. Cerchiamo sempre di accontentare e incentivare nuovi ascoltatori per dare opportunità a più persone. Se hai già vinto in passato, la tua candidatura non verrà esclusa a priori ma semplicemente avrai meno probabilità di essere chiamato. Per aumentare le probabilità di essere selezionato ti consigliamo vivamente di inviare il messaggio appena senti che il conduttore annuncia il momento gioco, quando invita a scrivere. Facciamo diversi momenti gioco (tra le ore 7 e le 20 su Radio Sound) in funzione di quanti omaggi abbiamo da regalare.

Cerca di essere creativo, divertente, simpatico mentre sei in diretta con il conduttore; dai libero sfogo alla tua personalità.

Amedeo Minghi “Anima sbiadita”

Dall’8 novembre torna su Radio Sound Amedeo Minghi con “Anima Sbiadita”, tratto dal nuovo album di inediti a cui dà il titolo, prodotto da La Sanbiagio Produzioni, etichetta Nar International distribuzione ADA-Warner Music Italy, disponibile dallo stesso giorno in digitale e in formato CD e Vinile.

Con la collaborazione di Andrea Montemurro (che ha partecipato alla scrittura di alcuni testi) Minghi ci consegna l’album della maturità: undici composizioni in cui si allontana dalla materia sognante per incontrare un realismo in cui il tempo, la vita e l’amore sono gli strumenti di conoscenza del mondo e delle cose a cui fa riferimento, declinandoli in ogni canzone.

L’uscita dell’album sarà accompagnata da un tour teatrale. Il calendario è in continuo aggiornamento, tutte le informazioni sono disponibili su www.amedeominghi.eu

Amedeo Minghi, compositore, cantautore, arrangiatore e produttore, ha saputo attraversare la storia della musica italiana con originale coerenza e maestria. Autore visionario e poliedrico, interprete di autentici gioielli musicali per intensità narrativa, nel corso della sua lunga attività artistica a cavallo tra generi musicali diversi, ha inanellato successi su successi; scritto colonne sonore per la tv, per il cinema, per il teatro; ha composto numerose hit per molti suoi colleghi (Mia Martini, Anna Oxa, Andrea Bocelli, Franco Califano, Mietta, Rita Pavone, Marcella Bella, Ricchi e Poveri). Ha partecipato otto volte al Festival di Sanremo, raggiungendo il terzo posto nel 1990 con “Vattene Amore” in coppia con Mietta. Tra i suoi brani più celebri si annoverano “1950” di recente certificato disco d’oro a più di 40 anni dalla pubblicazione, “L’Immenso“, “La Vita Mia“, “Cantare è d’amore“, “Amarsi è“, “Canzoni“, “Notte Bella Magnifica“. Ha musicato testi sacri come “Il Cantico delle Creature” e “Le Beatitudini“, e dedicato un brano a Papa Giovanni Paolo II intitolato “Un uomo venuto da lontano“. Ha anche composto le colonne sonore di “Fantaghirò“, serie fantasy conosciuta in tutto il mondo. Tra i parolieri con cui ha collaborato, Gaio Chiocchio e Pasquale Panella hanno avuto un ruolo significativo: Chiocchio con testi cinematografici e pieni di speranza, Panella con una visione intimistica e turbolenta dell’amore. Nel 2024 a otto anni da “La bussola e il cuore“, torna con “Anima sbiadita“, concept album di inediti.

Amedeo Minghi: 50 anni di melodie senza tempo

Amedeo Minghi (Roma, 12 agosto 1947) è uno dei più grandi melodisti italiani, con oltre mezzo secolo di carriera artistica. Dal suo debutto nel 1966 con il 45 giri Alla fine, Minghi ha costruito un percorso unico che lo ha consacrato tra i cantautori più raffinati della musica italiana. Il primo grande successo arriva nel 1976 con L’immenso, brano che lo pone all’attenzione del pubblico e della critica per eleganza e profondità. Negli anni successivi, Minghi collabora con artisti del calibro di Rita Pavone, Anna Oxa, Mia Martini e Gianni Morandi, mentre si distingue anche come produttore artistico.

Gli anni ’80 segnano una svolta: partecipa a Sanremo nel 1983 con 1950, canzone divenuta un classico, e nel 1990 conquista il terzo posto al Festival con Vattene Amore, in duetto con Mietta. Questo brano diventa un fenomeno di costume e un successo internazionale.

Negli anni ’90, Minghi si afferma anche come compositore per il cinema e la televisione: firma le musiche della celebre serie Fantaghirò e altre produzioni di Lamberto Bava. Nel 1992, con l’album I Ricordi del Cuore, scala le classifiche e realizza un memorabile concerto allo Stadio Olimpico di Roma.

Il 1998 vede l’uscita di Decenni, contenente il brano Un uomo venuto da lontano, dedicato a Giovanni Paolo II. Negli anni 2000, progetti come Anita (ispirato a Anita Garibaldi) e tournée internazionali consolidano la sua figura artistica.

Negli ultimi anni, Minghi ha proseguito a comporre e pubblicare, mantenendo un forte legame con il pubblico. Nel 2018 pubblica La bussola e il cuore, un progetto articolato in tre album che esplorano passato, presente e futuro. Il 2021 lo vede protagonista del singolo Navi o marinai, che segna una nuova fase creativa.

Nel 2023 celebra il 50° anniversario di L’immenso con un tour nei principali teatri italiani, continuando a emozionare con la sua musica.

A Piacenza, giovedì 16 gennaio 2025, alle ore 21:00, al Teatro Politeama, Amedeo Minghi celebrerà “40 anni dal… 1950” con un concerto unico. Sarà un’occasione imperdibile per rivivere i grandi successi di un artista che ha saputo scrivere pagine indimenticabili della musica italiana.

Per l’acquisto dei biglietti

Amedeo Minghi Acquista biglietti qui*

*Se hai vinto un biglietto omaggio con Radio Sound Piacenza 24, puoi acquistare biglietti vicino a quello vinto. Segui le indicazioni che riceverai da Radio Sound, tramite WhatsApp, per acquistare altri biglietti vicini.

