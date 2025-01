Il 6 gennaio a Caminata arriva la Befana di Alta Val Tidone tra fiaba animata, presepi e coro Gospel.

Si concludono come da tradizione nella località di Caminata gli eventi natalizi di Alta Val Tidone che hanno visto protagoniste in queste settimane le piazze di Trevozzo, Nibbiano e Pecorara in un’atmosfera di gioco, magia e convivialità tipica del periodo. Lunedì 6 gennaio la grande attesa è per la Befana che in piazza nel pomeriggio (dalle 15.30) distribuirà doni e dolciumi per i più piccoli e sarà protagonista di una fiaba animata che coinvolgerà bambini e non.

A seguire le attese premiazioni dei concorsi “Il tuo presepe racconta ” che ha visto una decina di partecipanti che hanno inviato le foto della loro rappresentazione della natalità e del PresepeScuoleInsieme che ha visto l’adesione con i propri manufatti delle scuole dell’infanzia e primaria di Nibbiano e primaria di Trevozzo.

Alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Caminata spazio al concerto, aperto a tutti, dello Spirit Gospel Choir. Il coro è nato ormai 12 anni fa dall’idea di un gruppo di amici, guidati dal direttore Andrea Zermani Anguissola, desiderosi di vivere un’esperienza musicale immersiva che permettesse allo stesso modo a chi cantava e a chi si metteva all’ascolto di immergersi in una dimensione spirituale che si fa preghiera e, dunque, condivisione. Esperienza che porta a una diversa apertura del cuore grazie alla musica Gospel in particolare, portatrice com’è di testi carichi di significati intimi e profondi.

Spirit Gospel Choir, che è formato al momento da più di 40 elementi, si è trasformato nel tempo accogliendo man mano nuovi componenti, mantenendo sempre però la sua caratteristica prevalente di essere un gruppo di persone che si mettono a disposizione gli uni degli altri, sapendo cogliere il meglio dell’altro, come in un giardino perennemente fiorito, dove i colori e le forme si alternano per mantenere un tutto armonico.

Molti i concerti, le collaborazioni e gli incontri speciali vissuti in questi anni, sempre in un’ottica di condivisione, unità ma soprattutto di gratitudine per ciò che è arrivato e per tutto quanto ancora ci attende.