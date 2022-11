Annalisa Trabacchi ospite il 18 novembre al ciclo di incontri “Tutta un’altra storia”

Nuovo appuntamento venerdì 18 novembre alle 17.30 per Tutta un’altra storia, il ciclo di incontri – dialoghi e trialoghi – con autori piacentini in programma all’Auditorium Santa Margherita della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via Sant’Eufemia, 12). Protagonista sarà Annalisa Trabacchi, che presenterà il suo romanzo d’esordio Le piccole speranze(Edizioni Bookroad). Si tratta del secondo incontro per la rassegna di pomeriggi letterari organizzata dalla consigliera generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano Noemi Perrotta, con Eleonora Bagarotti, dopo l’avvio di venerdì scorso con Nicola Montenz.

Annalisa Trabacchi è docente digreco e latino al liceo classico di Piacenza. Le piccole speranze trae spunto dalla routine quotidiana che imprigiona Teresa, la protagonista, un’insegnante quasi cinquantenne, sovrappeso, con due figli adolescenti e un marito con cui percepisce di non essere più in sintonia. Ma ogni cosa è destinata a cambiare quando nella sua vita fa ritorno Caterina, la sua migliore amica dai tempi del liceo. Teresa e Caterina sono state inseparabili per tutta l’adolescenza, fino a quando quest’ultima non ha accettato un lavoro a Londra ed è partita per non farsi più viva. Eppure, dopo vent’anni, eccola ricomparire insieme a Ben, il giovane figlio, convalescente dopo un infortunio sportivo, destabilizzando tutte le certezze di Teresa. Caterina sembra decisa a riprendere i rapporti da dove li aveva lasciati e Teresa è più che felice di concederle una seconda opportunità… Ma questo significa fare i conti con il suo passato e il suo presente e decidere che direzione far prendere al futuro, per scoprire come essere di nuovo felice.

Tutta un’altra storiaproseguiràil 25 novembre con Gabriele Dadati e il suo libro La Modella di Klimt (Ed. Baldini+Castoldi) e si chiuderà il 2 dicembre con Marco Bosonetto e Gli alberi del Nord (Ed. Baldini+Castoldi). Tutti gli incontri si terranno alle 17.30. L’ingresso è libero.