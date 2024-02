ANPAS Pubblica Assistenza Piacenza ripartono i corsi gratuiti per volontari – AUDIO

ANPAS Pubblica Assistenza Piacenza riapre ai cittadini i corsi gratuiti per svolgere la propria attività in Pubblica Assistenza Croce Bianca. Ci sono ancora 15 giorni per poter presentare la propria candidatura, l’accesso per tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.

ANPAS Pubblica Assistenza Piacenza cerca volontari

“I corsi per volontari per ANPAS sono un avento tradizionale quanto atteso dai cittadini – spiega Paolo Rebecchi coordinatore del comitato provinciale di Piacenza di Anpas e consigliere componente del direttivo nazionale – presso la sede della Croce Bianca in via Emilia Parmense 19 si terrà questo corso aperto a tutti, ma soprattutto aperto a tutti coloro che voirranno fare volontariato”.

Audio intervista al Coordinatore Pubblica Assistenza Piacenza Paolo Rebecchi

I corsi

“Volontariato non solo sanitario – indica Paolo Rebecchi – quello che proponiamo è un corso che da la possibilità di operare sui mezzi di soccorso o trasporto sanitario sulle ambulanze, c’è un corso specifico per operare come autisti di ambulanze su mezzi di emergenza o di trasporto, sono due iter lievemente differenti. Per coloro che invece non se la sentissero di salire sui mezzi c’è l’opportunità di stare in sala radio che coordina le nostre attività e infine non ultimo ne meno importante poter accedere all’attività di protezione civile che prevede ulteriore formazione all’esterno della nostra associazione”.

ANPAS Pubblica Assistenza Piacenza le caratteristiche dei candidati

“Coloro che desiderano candidarsi debbono aver compiuto 16 anni, per i minori serve l’autorizzazione dei genitori, sottolineo – ancora Rebecchi – fino al compimento del 18° anno di età non è prevista attività a bordo dei mezzi, è un’attività di volontariato che deve piacere. In base a tipo di percorso che si sceglie viene richiesto un certificato di idoneità sanitaria, per il resto bisogna partecipare al corso avere tempo e al resto penseranno i nostri tutor”.

I termini per le candidature e le info

“ Per presentare la propria candidatura all’attività di volontariato in Croce Bianca – ricorda Rebecchi – c’è tempo ancora per 15 giorni, tutte le informazioni utili sono reperibili sul sito di Croce Bianca Piacenza attendiamo tutti coloro che vorranno fare questa esperienza”.