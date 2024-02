Volontariato in Onda, candidature per il Servizio Civile 2024 entro il 15 febbraio: “Crescita personale e professionale” – AUDIO

Volontariato in Onda, fino al 15 febbraio sono aperte le candidature per il Servizio Civile 2024. E’ questo il tema trattato nella prima puntata del 2024 del programma realizzato da Radio Sound in collaborazione con Csv Emilia, Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza. E’ un’esperienza che porta a una pluralità di visioni, aspettative, idee e soprattutto lascia il segno.

Chi ha dai 18 ai 28 anni compiuti ha tempo fino alle ore 14 del 15 febbraio 2024 per presentare la propria candidatura online sulla piattaforma dedicata all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it .

Servizio Civile 2024

“La nostra offerta di Servizio Civile – spiega Valentina Porcu operatrice di CO.PR.E.S.C (coordinamento provinciale degli enti di servizio civile) – è sempre molto vasta. In particolare a Piacenza copre sia il territorio cittadino che provinciale. Ci sono tante possibilità per tutti.

Quali sono le modalità

Ogni progetto dura 12 mesi, prevede un impegno di circa 25 ore settimanali con un compenso mensile di 507 euro. Si tratta di una formazione a 360° con un tutor dedicato per accompagnare i ragazzi durante l’anno di servizio e verso l’uscita dall’esperienza. Il servizio inizierà tra maggio/giugno 2024. Inoltre da quest’anno l’impegno di chi si mette a disposizione della comunità ha un nuovo riconoscimento: l’avere riservato il 15% dei posti nei concorsi pubblici. Per avere informazioni ci trovate fisicamente presenti nell’ufficio di via Primo Maggio, nella sede di CSV Emilia. Inoltre ci potete contattare tramite i social o dal nostro sito.

Perché è importante fare questa scelta?

E’ un’esperienza di crescita personale. In particolare perché permette ai ragazzi di sperimentarsi all’interno di un contesto lavorativo pur non essendo dei lavoratori. Infatti si è degli operatori di servizio civile, quindi ci si mette a disposizione della comunità. I progetti sono tutti accomunati da una finalità sociale. Quest’anno abbiamo progetti in ambito assistenziale, ma anche educativo.

Quali sono le esperienze raccontate dai ragazzi

Parlano molto di crescita persona, ma anche professionale. Infatti spesso se ci si trova nel momento giusto al posto giusto e ci si mette in gioco, possono essere delle occasioni per un futuro professionale.

Servizio civile a Piacenza

I posti sono 55 posti in 7 diversi progetti presso le realtà del territorio piacentino che aderiscono al Coordinamento provinciale.

I progetti

CSV EMILIA-sede territoriale di Piacenza propone 4 progetti da svolgersi con le associazioni di volontariato A.FA.DI., A.I.A.S., AUSER, AVIS provinciale, Oltre l’Autismo.

Con gli Enti Comune di Cadeo, Comune di Caorso, Comune di Castel San Giovanni, Comune di Gragnano Trebbiense, Comune di Piacenza, Comune di San Pietro in Cerro, Unione montana Alta Val Nure (Comuni di Bettola, Farini, Ponte dell’Olio), CPIA-Centro per l’istruzione degli adulti; Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio.

Consorzio Sol.Co. con l’Associazione La Ricerca e Unicoop.

FISM con le scuole d’infanzia piacentine Istituto Gianelline, Istituto suore della provvidenza, scuola Preziosissimo Sangue, scuola Mirra.

Le scuole San Fiorenzo di Fiorenzuola d’Arda, scuola Beata Vergine Addolorata di San Nicolò di Rottofreno, scuola Mons.Chiapperini di San Giorgio Piacentino.

Gli enti

Essere un ente che accoglie i ragazzi e le ragazze in servizio civile è l’occasione non solo per avere un aiuto concreto e continuativo nelle attività quotidiane ma anche per aprirsi a giovani portatori di idee e visioni nuove.

Operatore volontario

Per chi si candida a operatore volontario invece, è un’esperienza unica, che si può svolgere una sola volta nella vita e che educa alla partecipazione e alla cittadinanza attiva, attraverso esperienze diverse legate però dalle stesse parole chiave: inclusione, solidarietà e sostenibilità.

All’interno di alcuni progetti sono inoltre previsti dei posti per la partecipazione di giovani con minori opportunità (GMO) con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.

Informazioni

Per partecipare occorre avere a disposizione le proprie credenziali SPID e scegliere il progetto e la sede più vicini alle proprie aspirazioni.

Per maggiori informazioni e supporto nella scelta del progetto, è possibile rivolgersi allo sportello del CO.PR.E.S.C. di Piacenza visitando il sito www.serviziocivilepiacenza.it e seguire i canali social @serviziocivilepiacenza su Facebook e Instagram, dove sta girando la Campagna dedicata alla promozione di questa esperienza. Un’esperienza realizzata a partire da un lavoro collettivo che ha coinvolto i ragazzi e le ragazze attualmente in servizio, promossa dal CSV EMILIA in collaborazione con il Coordinamento di Parma ed il Consorzio di Solidarietà Sociale di Parma.