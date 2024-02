Festival 2024, chi vince Sanremo? Una settimana senza monologhi

Festival 2024, chi vince Sanremo? La prima serata è alle porte e l’evento è già è stato proclamato il più diffuso di sempre. Quest’anno c’è una novità: sono stati aboliti i monologhi che tanto avevano fatto discutere, nel bene e nel male, nelle ultime edizioni. La scelta porterà meno polemiche e più ritmo alla manifestazione? Lo vedremo, intanto sarebbe già un buon risultato evitare i classici pisolini sul divano mentre scorrono cantanti e ospiti, ma si sognano edizioni del passato tra Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

C’è attesa anche per vedere come si comporterà il due volte vincitore del Festival Marco Mengoni, nelle vesti di conduttore. Un ruolo che sembrerebbe stretto ad esempio a Fiorello, più a suo agio come “guastatore”, anche se l’artista siciliano ha promesso che nella sua serata, quella di sabato, farà strettamente il “bravo presentatore”. Sarà vero? I dubbi sono legittimi.

Curiosità anche per il primo ascolto delle canzoni, le ultime voci danno favorite tre donne con il nome che inizia con la A. Infatti secondo i ben informati si giocherebbero la vittoria del Festival di Sanremo 2024, Annalisa, Angelina Mango e Alessandra Amoroso. Dietro l’angolo però potrebbero non essere d’accordo nomi importanti della musica italiana come Bertè e Mannoia, o il già vincitore Diodato. Da non sottovalutare anche i Negramaro, che tornano sul luogo del delitto dopo una precedente incredibile eliminazione, ed Emma.

Una vittoria non scontata sicuramente darà linfa a questa ultima edizione di Amadeus. Un po’ di pepe serve perché per ora non ci sono polemiche, Fiorello in conferenza stampa: “Non sta succedendo niente!”.

Classifica

Non ci sarà ogni sera la lettura della classifica, ma solo le prime 5 posizioni delle serate. La graduatoria completa sarà data sabato prima dell’inizio della finale.

La prima serata

Ad esibirsi saranno i 30 i cantanti in gara. Quest’anno non c’è la categoria riservata alle nuove proposte, ma i 3 vincitori di Sanremo Giovani sono in gara con i 27 big. Canzoni ed esibizioni, speriamo senza le solite stecche dettate da emozione e problemi tecnici, saranno votate solo dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. A fine serata, come scritto sopra, saranno comunicate le prime cinque posizioni.

Cantanti e canzoni in gara

La prima ad esibirsi nella serata inaugurale sarà Clara con “Diamati grezzi”. La giovane cantante potrebbe essere una sorpresa dell’edizione 2024, perché il suo brano di Sanremo Giovani che sta andando ancora molto forte nelle radio e la sua esperienza come attrice. Di seguito tutti i cantanti in gara, non i ordine di apparizione.

