Area pedonale urbana, da lunedì scattano le sanzioni. Nuovi criteri per la ZTL, tutte le informazioni

Novità importanti in vigore dal 12 giugno prossimo per quanto riguarda l’accesso alla zona a traffico limitato, nel segno della semplificazione e dell’immediatezza delle procedure e dei servizi ai cittadini. Tutte le tipologie di pass, infatti, saranno dematerializzate, facendo venire meno l’obbligo di esporre il tagliando sul parabrezza, con la sola eccezione di permessi quali “Mi muovo elettrico” o delle autorizzazioni relative alla piattaforma unica Cude per i contrassegni rilasciati alle persone con disabilità. Queste ultime due tipologie di pass sono le sole per le quali non sia possibile procedere online al pagamento, che può invece essere gestito completamente in via telematica per tutte le altre categorie.

Possono inoltre circolare senza necessità di alcun tipo di pass i veicoli in ingresso e in uscita da garage, autorimesse e aree di parcheggio alll’interno della Ztl, seguendo il percorso più breve e limitatamente alla zona di pertinenza tra le aree A, B, C o D: spetterà ai gestori dei posteggi privati comunicare all’Ufficio Permessi Ztl le targhe e il periodo di validità, tramite l’apposita piattaforma software che sarà messa a disposizione dal Comune.

Per quanto riguarda i pass giornalieri, legati a necessità occasionali di accesso alla Ztl, il rilascio avviene a seguito del pagamento di una tariffa che dà diritto anche alla sosta temporanea, nel rispetto della segnaletica presente e delle norme del Codice della Strada. Per i mezzi entro le 3.5 tonnellate sarà inoltre possibile richiedere l’autorizzazione anche a passaggio avvenuto, concludendo anche la procedura di pagamento entro e non oltre le ore 24 del giorno successivo al transito. Trascorso tale termine, il pass non potrà più essere rilasciato e dovranno essere applicate eventuali sanzioni relative all’ingresso non consentito in Ztl.

Le tariffe dei pass giornalieri saranno differenziate, in relazione alla portata del mezzo, con gratuità per tutte le tipologie in caso di veicoli elettrici. Per i mezzi ad alimentazione tradizionale, invece, il costo del pass giornaliero varierà dai 5 euro per i veicoli inferiori alle 3.5 tonnellate ai 50 euro per i mezzi superiori alle 50 tonnellate, prevedendo le fasce intermedie pari a 8 euro da 3.5 a 7.5 tonnellate, 10 euro da 7.5 a 18 tonnellate e 25 euro tra le 18 e le 24 tonnellate.

Al link https://www.comune.piacenza.it/argomenti/zone-pedonali – cui si accede anche in questo caso con evidenza dalla home page del sito web comunale – i cittadini possono invece consultare tutte le domande frequenti, con relative risposte (di cui si allega un estratto), riguardanti l’Area pedonale urbana, che dal 12 giugno prossimo vedrà diventare effettive le sanzioni per i transiti non autorizzati ai varchi di controllo.