Eventi dal 5 all’11 giugno a Piacenza e dintorni

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi da lunedì 5 a domenica 11 giugno 2023 a Piacenza e dintorni.

Lunedì 5 giugno

Lunedì alle 18 al PalabancaEventi in Sala Corrado Sforza Fogliani (già dei depositanti), appuntamento, per iniziativa della Banca di Piacenza, con la presentazione del volume di Marco Corradi “Verdi non è di Parma” (Persiani Editore, Bologna). La pubblicazione sarà illustrata dall’autore in dialogo con l’editore Paolo Persiani.

Martedì 6 giugno

Sarà un recital del mezzosoprano Giuseppina Bridelli, accompagnata al pianoforte da Matteo Pais, a rendere omaggio a Rosmunda Pisaroni, celebre contralto piacentino, nei 230 anni della nascita. L’evento speciale aperto alla città, a ingresso libero, è in programma martedì 6 giugno, ore 20.30, alla Sala dei Teatini.

Si terrà martedì 6 giugno dalle 10 nei giardini della Casa della Salute e della Comunità della Val Tidone a Borgonovo via Seminò 20, la manifestazione “A cavallo nel parco della salute”.

Mercoledì 7 giugno

Giovedì 8 giugno

Venerdì 9 giugno

Venerdì 9 giugno 2023 alle ore 21:00, torna l’iniziativa “La lunga notte delle chiese”, la prima notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, cultura, in chiave di riflessione e spiritualita’. Anche l’Ufficio dei Beni ecclesiastici della Diocesi di Piacenza – Bobbio – in collaborazione con Kronos – Museo della Cattedrale e Cooltour s.c. – partecipa all’iniziativa con la riscoperta della chiesa di Santa Chiara.