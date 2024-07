Aree attrezzate outdoor fitness, nuove installazioni negli Orti di via Degani alla Baia del Re

Questa mattina, la sindaca Katia Tarasconi e l’assessore allo Sport Mario Dadati hanno inaugurato due nuovi spazi attrezzati per il fitness outdoor – utilizzabili a partire dai 13 anni di età – presso le aree verdi “Orti di via Degani” e “Baia del Re”.

Ad entrambi i momenti inaugurali hanno partecipato tanti cittadini, in particolare al primo erano presenti Stefano Magnaschi, presidente territoriale del Csi Piacenza e Antonio Garofalo, istruttore della palestra Le Club, accompagnato da numerose iscritte al centro fitness e benessere.

Sempre all’interno degli Orti di via Degani l’occasione è stata propizia per inaugurare il murales dedicato alle “Quattro stagioni”, realizzato da Emanuele Cavaliere su ispirazione di Dino Groppelli, motore e anima dell’associazione “Cammina con il cuore”, opera che ingentilisce l’area ristoro contigua al perimetro dedicato all’orticoltura. Più tardi, la sindaca Tarasconi e l’assessore Dadati, hanno ufficialmente aperto al pubblico il nuovo spazio attrezzato per il fitness outdoor presso l’area verde “Baia del Re”. In questo caso a condividere il momento di festa erano presenti istruttrici e iscritte alla società cooperativa sportiva dilettantistica Activa. Per entrambe le aree fitness outdoor i lavori sono stati eseguiti dall’azienda Kompan Italia, specializzata nell’allestimento di “palestre a cielo aperto”.

Offrire a tutti l’opportunità di praticare l’attività fisica all’aperto

“Questi nuovi spazi gratuiti – sottolineano la sindaca Tarasconi e l’assessore Dadati -, che si aggiungono a quelli già realizzati al Parco della Galleana e al Parco della Pace, sono stati progettati per offrire a tutti l’opportunità di praticare l’attività fisica all’aperto in un ambiente naturale e accogliente, promuovendo così uno stile di vita sano e attivo. Inclusive, facilmente accessibili e prive di barriere, le aree fitness outdoor sono dotate di attrezzature moderne, funzionali e sicure, adatte a diversi livelli di abilità e preparazione fisica, ideali quindi per una vasta gamma di utenti, dai principianti agli sportivi più esperti.

L’inaugurazione di queste “palestre pubbliche”, dove le persone possono incontrarsi, allenarsi e trascorrere il tempo libero all’aria aperta, rappresenta un passo significativo nella promozione della salute e del benessere fisico dei cittadini della nostra città. Invitiamo quindi tutti a partecipare attivamente, a fare sport e movimento e a seguire uno stile di vita sano. Buon fitness a tutti!”.

La presenza ai due momenti inaugurali di stamattina dei rappresentanti di Csi, Le Club e Activa, si lega al fatto che tra l’Amministrazione comunale e le tre realtà sportive è in corso un dialogo per individuare le migliori modalità di ”adozione” delle aree fitness (la riflessione comune riguarda l’utilizzo delle attrezzature da parte delle associazioni per le attività istituzionali in base a un calendario condiviso, la previsione di almeno un’attività settimanale gratuita aperta alla cittadinanza, il presidio la pulizia e la manutenzione delle strutture).

L’Amministrazione comunale è aperta e disponibile a valutare eventuali nuove candidature, l’auspicio dell’ente è che ulteriori associazioni, società sportive o palestre si propongano per adottare le aree fitness outdoor (secondo regole e condizioni oggetto di confronto e condivisione tra le parti).