Punti di vista: “La salvezza è ad un passo”. L’analisi di Amorini dopo United Riccione – Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Ci sono voluti venti minuti in cui il Piacenza ha sentito il peso sulle spalle di una stagione che definire balorda è eufemistico e poi dopo la rete di Andreoli si è vista una differenza in campo tra una squadra che ha la qualità a ranghi completi di giocarsela con tutti ed una squadra che attualmente credo potrebbe fare fatica ad essere competitiva in eccellenza.

Tra il raddoppio di Recino e la terza rete di d’Agostino un Piacenza che ha gestito uomini ed energie ed ha sprecato più del dovuto ma senza mai dare ai padroni di casa la sensazione di poter fare male. La pratica salvezza è ad un passo, ma l’ottimismo non è solo figlio della matematica ma anche del fatto che con il recupero di diversi giocatori la squadra di Rossini può affrontare senza nessun timore il Tau e lo Zenit.

Come già anticipato una partita che non aggiunge e toglie nulla alle valutazioni fatte durante l’anno e quindi la chiosa finale vale per i tifosi biancorossi presente in buon numero con un tifo continuo ed un coro fantastico sintesi di ironia che è una caratteristica peculiare di questi ragazzi. “Ci salviamo quando vogliamo”, la sintesi perfetta di un campionato che in tanti speriamo di dimenticare alla svelta.

I punti di vista di Amorini in formato video