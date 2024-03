Biglietti omaggio per Armi & Bagagli a Piacenza Expo

BIGLIETTI OMAGGIO – Siamo lieti di invitarvi all’evento fieristico “Armi & Bagagli” in programma dal 16 al 17 marzo 2024 a Piacenza Expo.

Armi & Bagagli

PIACENZA EXPO

dal 16 al 17 marzo 2024

16 e 17 marzo 2024: a Piacenza Expo “Armi&Bagagli”

20^ edizione della fiera della Rievocazione Storica

Si avvicina il traguardo del ventennale per “Armi&Bagagli”, il mercato internazionale della Rievocazione Storica che, il 16 e 17 marzo 2024, riempirà i padiglioni di Piacenza Expo di uomini e donne provenienti da tutte le epoche passate e da un po’ tutti i Paesi d’Europa. Un giubileo che si preannuncia già ora ricco di novità e iniziative straordinarie: anche in questa ventesima edizione di visitatori si potranno trovare immersi in un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta di abiti, armature, attrezzi da lavoro, antichi mestieri e sapori, suoni, divertimenti dall’antichità all’epoca moderna.

“Stiamo ancora vivendo un momento di ansia e di incertezza” – esordisce Cesare Rusalen di Estrela Fiere, co-organizzatore dell’evento – “dove passato prossimo e remoto si fondono con un presente dove non abbiamo ancora i conflitti in essere, non solo in Ucraina, tant’è che alcuni nostri espositori sono ancora bloccati all’interno dei rispettivi confini e non possono partecipare alla fiera”.

“Nonostante questo” – ha proseguito Massimo Andreoli di Wavents, altro co-organizzatore – “siamo e rimaniamo comunque entusiasti, anche grazie ai numeri registrati nel 2023 nelle nostre fiere e manifestazioni storiche, dove forte è stato il segnale di rinascita e la volontà di guardare al futuro, pur immergendosi nel passato, con grande ottimismo”.

A rimarcare la sensazione di entusiasmo che aleggia tra gli espositori di “Armi&Bagagli” vi è anche la sempre maggiore partecipazione di professionisti dello spettacolo storico e itinerante, che danno vita a un vero e proprio festival coordinato dal Direttore Artistico di Wavents Gabriele Bonvicini, andandosi ad aggiungere agli oltre 350 espositori italiani e stranieri pronti a soddisfare la domanda di appassionati e professionisti verso l’artigianato storico, l’arcieria, il collezionismo militare, l’enogastronomia tradizionale.

In contemporanea, infatti, al mercato vero e proprio della rievocazione storica, con artigiani per tutte le epoche, si uniranno giullari, musici, teatranti, giocolieri, trampolieri nonché un’intera area riservata all’enogastronomia storica e tradizionale.

Sono ovviamente confermate tutte le fiere in contemporanea

-Expo Arc, fiera dedicata al mondo dell’arco in tutte le sue espressioni e declinazioni sportive, culturali, artigianali, didattiche, storiche e venatorie

-Softair Fair, una grande manifestazione dedicata al mondo del Soft Air in tutte le sue componenti.

-Piacenza Militaria, storica mostra mercato di collezionismo militare

-I Coltelli, mostra mercato di coltelleria artigianale e tecnica.

INFO E CONTATTI

PIACENZA EXPO Loc. Le Mose S. Statale 10 per Cremona – 29100 Piacenza – Tel.0523-602711

Apertura al pubblico: sabato: 10:00 – 19:00 – domenica: 10:00 – 18:00. Apertura biglietterie: 09:30.

Ingresso unico per tutte le iniziative: intero € 12,00, ridotto fino a 14 anni e web € 10,00, gratuito fino a 12 anni.

Non è necessaria alcuna prenotazione e i biglietti si acquistano direttamente alle biglietterie dell’ente fiera o presso la biglietteria online (prevendita solo per i biglietti interi).

Viene comunque consigliato lo scarico dal sito del coupon per l’ingresso ridotto con registrazione personale (un biglietto ridotto per ogni visitatore).

Come arrivare:

Autostrada A1, A21: uscita Piacenza Sud

Ferrovia: Stazione di Piacenza – Informazioni tel. 848888088 – www.fs-on-line-it

Autobus: dalla stazione ferroviaria, Linea 19 – Informazioni

Info per Armi&Bagagli: info@armiebagagli.org – 345 7583298 – 333 5856448

Info per ExpoArc: info@expoarc.it – 333 5856448

Info per Softair Fair: softair@estrela.it – 333 5856448

Info per Piacenza Militaria e I Coltelli: info@estrela.it – 333 5856448

Per l'acquisto dei biglietti

Armi & Bagagli

*Se hai vinto un biglietto omaggio con Radio Sound Piacenza 24. Segui le indicazioni che riceverai da Radio Sound, tramite WhatsApp.