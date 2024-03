Piogge intense e si alza il livello di fiumi e torrenti, Arda e Luretta sorvegliati speciali

Le intense precipitazioni che da questa notte stanno interessando il territorio piacentino stanno causando i primi disagi. Per il momento non si registrano vere e proprie situazioni di emergenza. I canali sono gonfi così come i torrenti. Dalla protezione civile dell’Emilia Romagna arriva la nota inerente al torrente Arda che sta raggiungendo i livelli di attenzione.

Da Morfasso, infatti, arrivano le immagini impressionanti del Lubiana, affluente dell’Arda, il cui livello e la cui corrente risultano attualmente ben oltre la normalità

Ma Arda e affluenti non sono gli unici. Torrenti Luretta, Chiavenna, Riglio e Aveto stanno seguendo lo stesso corso. Il vento ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per rami e detriti caduti e che in alcuni casi hanno invaso la carreggiata. Episodi non gravi, sparsi un po’ in tutta la provincia. I pompieri sono intervenuti nella zona di Rivergaro per l’allagamento di alcune cantine. La situazione più preoccupante riguarda l’alta Val Nure, in particolare la zona di Ferriere.