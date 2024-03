Piacenza – Legnano LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

Il Piacenza torna in campo oggi Domenica 10 Marzo per la gara casalinga contro il Legnano. Gli uomini di Rossini, dopo il pareggio a reti bianche di Palazzolo, vogliono tornare alla vittoria, nonostante le brutte notizie arrivate in settimana: come riportato dalla società, Andreoli ha subito una lesione al menisco e una parziale lesione al crociato del ginocchio, che probabilmente gli costerà la stagione. Mancano 8 partite e 24 punti da conquistare per i biancorossi, che hanno tutte le carte in regola per vincere il campionato.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Napoletano, Somma, Silva, Iob, Ndoye, Bachini, Corradi, Kernezo, D’Agostino, Marquez. All Rossini.

Il prepartita