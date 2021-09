Ruba capi d’abbigliamento per 100 euro in via XX Settembre, bloccato e arrestato

Il 29 settembre 2021 intorno a mezzogiorno, in Piacenza, i carabinieri della Stazione di Piacenza Levante hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 24 anni, nato in Marocco, senza fissa dimora, celibe, disoccupato, censurato, per tentato furto aggravato.

Nella circostanza i militari hanno accertato che il soggetto, già destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Piacenza, verso le 11 era stato fermato da un addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale “Zara” in via XX settembre, mentre tentava di asportare 4 capi di abbigliamento, per un valore di circa 100 euro, dopo averne rimosso l’antitaccheggio.

I militari della Stazione di Piacenza Levante hanno portato il giovane in caserma, dove, espletate le formalità di rito, è stato arrestato e accompagnato presso le locali camere di sicurezza, in attesa di giudizio direttissimo, previsto per la giornata odierna.