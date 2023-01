Colta da arresto cardiaco appena uscita dal ristorante, 73enne trasportata in elicottero a Parma. I fatti sono accaduti questo pomeriggio a Doppi, frazione di Castellarquato. La donna era appena uscita da un ristorante quando ha accusato un malore e si è accasciata a terra. Le persone che erano con lei hanno subito chiamato il 118. Gli operatori sanitari hanno rianimato la 73enne per poi trasportarla in volo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.