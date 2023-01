Parco pubblico Vigili del Fuoco, Soresi (FdI): “Rendere utilizzabile il bagno della Biblioteca di Strada ai frequentatori dell’area verde”

Rendere utilizzabile il bagno della Biblioteca di Strada ai frequentatori del Parco Pubblico “Vigili del Fuoco”, sito nel quartiere Infrangibile. Questo il motivo dell’interrogazione di Soresi Sara, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale.

“Il Parco Pubblico di Via Serravalle – osserva Soresi – è assiduamente frequentato da famiglie e bambini, specialmente nel periodo primaverile ed estivo, stante anche la presenza di un’ampia area dedicata al campo-giochi per i bambini e molti genitori lamentano, purtroppo, la mancanza di servizi pubblici in zona”.

“Nel Parco è presente la “Biblioteca di Strada”, piccola realtà dedicata alla lettura e, in generale, alla socializzazione e partecipazione dei cittadini. All’interno della stessa, è presente un locale bagno che ben potrebbe essere utilizzato dai bambini che frequentano il giardino pubblico”.

“Ciò nonostante – continua la capogruppo – il locale bagno risulta sempre chiuso e, anche in caso di presenza di volontari, non viene consentito l’accesso al suo interno ai frequentatori del Parco. Di fatto, dunque, i servizi risultano inutilizzabili per l’utenza”.

Per questi motivi, Soresi ha depositato un’interrogazione per domandare se sia intenzione dell’Amministrazione comunale adoperarsi affinché sia garantita, per i frequentatori del Parco Pubblico, la possibilità di utilizzare i servizi presenti all’interno della Biblioteca di Strada, considerando anche l’avvicinarsi della stagione primaverile e del conseguente maggiore utilizzo del Parco da parte delle famiglie e dei bambini.