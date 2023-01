Arresto di Messina Denaro, Antonella Liotti di Libera Piacenza: “Vogliamo risposte sul perché e da chi è stato protetto in questi 30 anni”. Il 19 gennaio evento in memoria della nascita di Borsellino – AUDIO

Arresto di Messina Denaro, Antonella Liotti di Libera Piacenza è intervenuta a Radio Sound per fare una riflessione sulla notizia che sta facendo il giro del mondo.

“E’ un arresto importantissimo! Per tanti anni noi abbiamo ascoltato la frustrazione delle forze dell’ordine che stavano cercando Matteo Messina Denaro. Ricordiamo che a Piacenza abbiamo avuto come Questore Rino Germanà, vittima di un attentato fatto da Messina Denaro e lui ci diceva: eravamo a buon punto, ma ci hanno bloccato. Ho sentito anche investigatori piacentini aver parlato di segnalazioni a Piacenza, ma di non essere riusciti a bloccarlo. Quindi c’è il piacere per questo arresto, ma al tempo stesso rimangono aperte tante domande. Noi vogliamo risposte sul perché per 30 anni Messina Denaro è stato protetto e da chi è stato protetto“.

Arresto di Messina Denaro, Antonella Liotti di Libera Piacenza: AUDIO INTERVISTA

Dell’importante arresto se ne parlerà nell’appuntamento della serie “LA CULTURA DELLA LEGALITÁ” in programma alla Biblioteca Passerini Landi giovedì 19 gennaio 2023. Nell’evento presso il Salone Monumentale è prevista la presentazione del libro “PAOLO BORSELLINO PER AMORE DELLA VERITÁ. Con le parole di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino” (Sperling & Kupfer) con l’autore Piero Melati e l’avvocato Fabio Trizzino, legale dei figli di Paolo Borsellino e marito di Lucia Borsellino.



L’autore Piero Melati aveva seguito il maxi processo per “L’Ora” di Palermo e in questo libro, attraverso un profondo dialogo con i figli del giudice e tante testimonianze, ha ricostruito la figura di Paolo Borsellino e raccontato una delle pagine più vergognose della storia giudiziaria d’Italia.

Fondamentale la presenza dell’avvocato Trizzino, che ha rappresentato la famiglia Borsellino in tutti i processi sulla trattativa Stato-Mafia.



L’arresto di Matteo Messina Denaro è stato visto da alcuni come un tassello di una nuova trattativa in corso. Anche di questo dialogheranno gli ospiti presenti.

Il 19 gennaio è una data molto importante: il compleanno del giudice Paolo Borsellino, nato il 19 gennaio 1940.