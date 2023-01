Il Piacenza passa da Pighi a Polenghi: “Giorno emozionate”. E c’è anche Marco Gatti: “Sono tornato per amore del club”

Con la firma arrivata alle 15.30 di oggi il Piacenza calcio ha trovato un nuovo futuro. Le quote in mano al presidente uscente Roberto Pighi (86,5%) sono state spalmate tra i due soci (Marco Polenghi ed Eugenio Rigolli) e i nuovi entrati: Gabriele e Lorenzo Fermi, Giacomo Ponginibbi, Alessandro De Santis, Luigi Gruppi e Marco Gatti, che dopo due anni torna dunque in società dopo i gloriosi anni della rinascita biancorossa guidata assieme al fratello Stefano. Acquisite anche la quote (il 2% circa) in mano all’ex direttore generale Marco Scianò.

In serata, nella sala stampa dello stadio Garilli, c’è stato il simbolico passaggio di consegne. Un emozionato Roberto Pighi ha sottolineato il grande sforzo di Polenghi, Rigolli e dei nuovi soci: “Il Piacenza calcio ha il futuro garantito. Il mio viaggio con il Piacenza è stato splendido, sono sereno e soddisfatto di ciò che ho fatto e sono certo che proseguirà al meglio”.

I nuovi soci

Marco Polenghi – Presidente

Eugenio Rigolli – Vice Presidente

Alessandro De Santis

Lorenzo e Gabriele Fermi

Marco Gatti

Luigi Gruppi

Giangiacomo Ponginibbi

Le parole di Marco Gatti ai microfoni di RadioSound

Le parole di Marco Polenghi, nuovo presidente del Piacenza calcio

L’addio di Roberto Pighi

Ci tengo a salutare tutti perché sono qui da quattro anni e mezzo e oggi vivo il mio ultimo giorno da Presidente di questa splendida Società.

Il Piacenza è stato ed è tuttora una parte molto importante della mia vita, non solo da un punto di vista economico e finanziario ma anche sotto il profilo delle responsabilità che ha comportato e comporta, soprattutto sul piano sociale.

Dal mio arrivo, prima come Vice Presidente e come Presidente poi, ho fatto tutto quanto in mio potere per garantire la continuità della Società, anteponendo sempre gli interessi del Piacenza Calcio ai miei personali e devo dire che, se mi guardo indietro, non posso che essere orgoglioso di quanto siamo riusciti a fare.

Vorrei chiarire che il mio non è un addio perché rimarrò sempre come presenza fisica. Sarò il primo tifoso e porterò sempre nel cuore questi colori e i valori su cui si fonda questa realtà.

Da ultimo qualche ringraziamento.

Una dedica speciale ai miei soci e compagni di viaggio, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e alla Dirigenza tutta per la preziosa collaborazione resa in questi anni.

Ringrazio i dipendenti, lo staff tecnico ed i componenti della squadra per la passione con cui si sono sempre impegnati. In particolare, voglio ringraziare i ragazzi della Prima Squadra perché sabato scorso, nella partita contro la FeralpiSalò, mi hanno regalato una bellissima gioia conquistando una vittoria per nulla scontata. A loro voglio dire che la strada è ancora lunga e c’è tanto lavoro da fare ma nelle ultime settimane hanno dato prova di sé dimostrando di essere dei veri Professionisti. L’augurio è quello di continuare così per centrare l’obiettivo prefissato.

Infine, un ringraziamento particolare ai tifosi, il cui sostegno alla squadra non è mai venuto meno, specie nei momenti difficili e nelle avversità.

A questi miei saluti aggiungo l’augurio, che formulo con tutto il cuore, dei migliori successi sportivi, nella consapevolezza di poter rivedere il Piacenza Calcio là dove merita di stare e con la certezza e tranquillità di lasciare la Società in ottime mani.

Il Vostro Presidente, Roberto Pighi.”