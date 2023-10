“Settant’anni di arte piacentina”, la Cattolica di Piacenza festeggia con una mostra il 70esimo anniversario

«Il mio primo amore sono stati i giovani artisti, ho proseguito così negli anni e così voglio continuare, perché se lo meritano» sono le parole di Franco Spaggiari, all’inaugurazione della mostra SETTANT’ANNI di arte piacentina nella collezione del mim – Museum in Motion, allestita nell’Atrio d’onore del campus di Piacenza dell’Università Cattolica.

L’evento si inserisce nelle celebrazioni per il 70esimo anniversario della Sede piacentina dell’ateneo: «La cosa che mi dà più soddisfazione è essere in un posto dove ci sono i giovani, ma quelli impegnati, sani che studiano, siamo nel posto giusto per parlare di cultura e arte».

Grande soddisfazione per il valore della mostra, curata da Roberta Castellani e da Carlo Francou è espressa anche da Angelo Manfredini, il direttore della sede di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica, che ha sottolineato il valore imprescindibile del legame che insiste tra territorio e università: “Un grazie particolare a Franco Spaggiari e ai curatori, perché hanno saputo creare un’esposizione bellissima – afferma il direttore di sede– che merita davvero di essere visitata, da tutta la cittadinanza. Uno spaccato di grandissimo pregio della nostra arte”.

Arte piacentina che è giusto celebrare anche con iniziative di grande spessore nel luogo in cui l’Università Cattolica attivò settant’anni fa la facoltà di Agraria e che ora vede attive le facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali, Economia e Giurisprudenza e Scienze della formazione. L’esposizione resterà allestita fino al prossimo 31 ottobre.