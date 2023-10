Rugby, Serie B – Piacenza dilaga nella prima di campionato: 64-12 a Ivrea

Prestazione maiuscola da parte del Piacenza Rugby che nella prima di campionato, davanti al proprio pubblico, si presenta con una prova solida ed efficace, lasciando ben poco spazio alla pur generosa squadra dell’Ivrea. Ben nove le mete marcate dai biancorossi, quattro nel primo tempo e cinque nel secondo, contro le due messe a segno dagli ospiti – una per tempo.

Negrello alla fine del match è risultato l’uomo partita e miglior marcatore con 39 punti all’attivo (4 mete segnate, 8 trasformazioni e un calcio piazzato). Nota di merito anche per Nosotti, che con la meta segnata allo scadere della prima frazione ha suggellato un primo tempo che ha entusiasmato il pubblico biancorosso. Si segnala inoltre gli esordi per Cisint, Lekic, Agio e Botti, ed il rientro dopo parecchio tempo di Marazzi, subito in meta.

La cronaca

Per la cronaca, Piacenza in vantaggio già al 5’ proprio con Negrello. Mischia ai cinque metri difensivi dell’Ivrea, il mediano riceve la palla da Marazzi, oggi schierato n. 8, finta il passaggio al largo e lesto si proietta in meta depositando l’ovale in mezzo ai pali. Facile la sua trasformazione (7-0).

Al 14’ padroni di casa ancora a bersaglio con l’argentino Cisint, schierato a n. 10. Nosotti viene fermato ad un passo dalla bandierina, dal raggruppamento Cisint apre la palla a Negrello che lancia Marazzi in percussione ad impegnare la difesa, nuova veloce ruck e Negrello serve Cisint, rischieratosi prontamente, che si incunea tra le maglie difensive avversarie e segna vicino ai pali (14-0).

L’Ivrea reagisce ed arriva ad un passo dalla meta in almeno due occasioni, sprecando la prima con un “in avanti” all’ultimo passaggio e facendosi recuperare dalla difesa nella seconda. La meta è però nell’aria; arriva al 27’ grazie ad una magia dell’apertura avversaria che con un preciso calcio supera la difesa piacentina. L’estremo dell’Ivrea è il più lesto a schiacciare il pallone in meta. Facile la trasformazione (14-7).

I padroni di casa continuano però a macinare gioco e prima del riposo violano l’area di meta avversaria altre due volte: al 34’ con Marazzi servito da Negrello che gioca in velocità un calcio di punizione (21-7) e in chiusura di frazione con Nosotti che finalizza un’azione partita dai ventidue difensivi per la quarta meta che vale il punto di bonus offensivo. In questo caso non entra la trasformazione di Negrello, unico errore in tutta la partita (26-7).

Secondo tempo

Ad inizio ripresa è ancora Negrello ad aumentare il vantaggio, questa volta dalla piazzola (29-7). Sul calcio di rinvio, la sensazione è che la palla non vada oltre i previsti dieci metri, ma l’arbitro non interviene e tra la sorpresa generale è l’Ivrea ad approfittare di una distrazione difensiva e ad andare a meta (29-14).

Da questo momento in poi diventa un monologo biancorosso. Cinque sono le mete realizzate; la prima con Negrello, la seconda con Rapone che supera di forza la linea difensiva ospite, la terza con Roda che entra in area di meta dopo un efficace slalom offensivo, mentre le ultime due portano ancora la firma di Negrello questa volta schierato all’ala, dopo aver lasciato il posto a Bacciocchi in mediana.

La classifica generale vede quindi il Piacenza occupare la prima piazza con cinque punti in compagnia dell’Amatori Capoterra e del Lecco, vincitore in casa del Bergamo, seguono Savona, CUS Genova e CUS Milano con 4.

Piacenza Rugby – Ivrea Rugby 64-12

PIACENZA RUGBY: Castagnoli (11’ Beghi), Nosotti (2’ st Botti), Viani, Misseroni (17’st Crotti), Bacciocchi, Cisint, Negrello, Marazzi, Lekic, Bilal (17’st Agio), Bonatti (11’ st Ben Khaled), Roda, Battini (11’ st Rapone), Bertelli (26’st Codazzi), Baccalini. All: Grangetto

Note: Player of the match: Alex Negrello

Marcatori: 5’ mt tr Negrello (7-0); 14’ mt Cisint tr Negrello (14-0); 27’ mt Neviani tr Diaz Escude (14-7); 34’ mt Marazzi tr Negrello (21-7); 40’ mt Nosotti (26-7); secondo tempo: 5’ cp Negrello(29-7); 7’ mt Tolnai (29-12); 16’ mt tr Negrello (36-12); 24’ mt Rapone tr Negrello (43-12); 33’ mt Rodatr Negrello (50-12); 38’ mt tr Negrello (57-12); 42’ mt tr Negrello (64-12)