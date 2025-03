Mark Knopfler, storia di un amore immaginato e della “Legge di Attrazione” nel libro di Sonia De Lazzari presentato a Radio Sound – AUDIO

Mark Knopfler, storia di un amore immaginato e della “Legge di attrazione” nel libro di Sonia De Lazzari presentato a Radio Sound. In “Conoscerò Mark K.” ci sono gli anni 80 dei poster e dei settimanali per giovanissime, l’infatuazione poetica, la musica che fa parte della nostra vita e aspetti difficili da spiegare e comprendere, ma che provocano interesse.



Tutto parte dal 1981 quando avevo 16 anni – racconta l’autrice – e in un ballo lento con un ragazzo rimasi folgorata dalla voce e dalla chitarra di Mark Knopfler dei Dire Straits, da questo momento iniziai a sognare giorno e notte di guardarlo negli occhi.



C’era questa speranza e consapevolezza di poterlo incontrare



Il mio inconscio lo sapeva. Ogni giorno, mi mettevo davanti al poster incollato dentro l’anta del mio armadio e, guardando i suoi occhi azzurri, gli chiedevo “Mark esci? Vieni da me?” Facevo, e faccio, sogni romantici con abbracci, occhi negli occhi e mani intrecciate. Quando ci capita di sognare infatti entriamo in un’altra dimensione.



Non lo hai conosciuto a un concerto



No, lui un giorno entrò nel mio negozio a Venezia dove io mettevo i pezzi della band e mimavo gli assoli di Mark. Una favola diventata realtà. Ancora adesso riesco a connettermi con la sua energia.

La Legge di Attrazione



In pratica, Sonia spiega di aver vissuto pienamente la Legge di Attrazione, senza conoscerla, perché quarant’anni fa non c’era tanta informazioni sul tema. Secondo chi ha scritto questo libro le costellazioni familiari e le letture di Registri Akashici le hanno confermato quello che sentiva dai suoi sedici anni, dal primo incontro con quella voce. Sensazioni che ha riconosciuto soltanto durante la stesura del libro dove sono giunte tutte le risposte che aspettavo da quarant’anni.



Conclusione di chi scrive



Spesso c’è un filo sottile che unisce tante cose, anche chi ha intervistato Sonia ha un collegamento preciso con i Dire Straits. Una band ascoltata e conosciuta per caso nella fine dei 70 – e poi mai abbandonata – da bimbo nella primissima audio cassetta acquistata dal papà per inaugurare l’autoradio fresca di acquisto. Il destino ha mille combinazioni e lo dimostra anche in questo breve incontro con in sottofondo le note Romeo and Juliet.

