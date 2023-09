Sostegno economico alle famiglie escluse dagli asili nido, la giunta dice no. Soresi: “Decisione sbagliata”

L’Amministrazione risponde in senso negativo all’interrogazione con cui Sara Soresi – capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale – chiedeva al Comune di garantire un sostegno economico alle famiglie escluse dall’ammissione al servizio nidi d’infanzia, privati convenzionati e part-time ed al servizio educativo Edugate per l’anno educativo 2023-2024.

In particolare, Soresi chiedeva di garantire un sostegno economico alle famiglie escluse mediante la corresponsione di voucher che potessero coprire, almeno in parte, il costo mensile delle rette degli asili privati, del servizio baby-sitting o tagesmutter.

“Oggi è pervenuta la risposta scritta alla mia interrogazione – afferma l’esponente di Fratelli d’Italia – e certo non posso dirmi soddisfatta: l’Amministrazione ritiene, in sostanza, che questo sostegno economico alle famiglie escluse non sia necessario, stante – cito letteralmente – “l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale ed il bonus nido erogati da INPS”.

“La Giunta Tarasconi – prosegue la capo gruppo, citando letteralmente la risposta ricevuta – ritiene, cioè, che queste misure (assegno unico e bonus nido) appaiano “già andare nella direzione di supporto famigliare auspicato nell’interrogazione presentata”.

“Insomma, l’Amministrazione non intende fornire sostegno economico alle famiglie escluse dalla graduatoria perché convinta che le misure nazionali siano già più che sufficienti; convinzione, questa, che ritengo profondamente sbagliata e priva di fondamento: tantissime famiglie faticano ad arrivare a fine mese e decidono, a malincuore, di non fare figli poiché non in grado di mantenerli. Risulta allora fondamentale – anche a livello locale – attuare politiche a tutela della famiglia e della natalità.

“Si fa un gran parlare – conclude Soresi – del ruolo della donna e della necessità di porre in essere politiche che non la costringano a scegliere tra l’essere madre o lavoratrice ma, a quanto pare, quando si presenta l’occasione per tradurre queste ambizioni in fatti, non si è in grado (o non si vuole) coglierla”.